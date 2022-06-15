Камчыбек Ташиев заверил, что у него прекрасные отношения с Садыром Жапаровым

У нас отношения с главнокомандующим, уважаемым нашим президентом Садыром Нургожоевичем, прекрасные.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью главному редактору издания "Новые лица" Лейле Саралаевой прокомментировал слухи об ухудшении отношений с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Общественность Кыргызстана взбудоражена, поговаривают, что у вас с Садыром Нургожоевичем какие-то конфликты возникают и ваш тандем дал трещину. Мы видим другое - на фотографиях вы вместе болеете за нашу сборную. Скажите, пожалуйста, какие между вами отношения сейчас?" - задала вопрос Саралаева.

"Это все слухи. У нас отношения с главнокомандующим, уважаемым нашим президентом Садыром Нургожоевичем, прекрасные. И они останутся такими. Потому что это ни в его интересах, ни в моих интересах, здесь лежат интересы народа Кыргызстана, страны. Поэтому интересы государства превыше всего.

Я никогда нашему уважаемому президенту дорогу пересекать не собираюсь.

Он волен принимать любое решение и по отношению ко мне, и по отношению к стране", - ответил Ташиев.

"У нас прекрасные отношения. И я не то что надеюсь, я уверен в том, что эти отношения у нас останутся и после политики. И эта политика тоже закончится. Мы это прекрасно понимаем. Мы, как трезвые люди, прекрасно понимаем, что все это закончится когда-нибудь. Всему есть сроки исполнения. И он уйдет с президентства, и я уйду с этой должности. У нас прекрасные отношения останутся", - подчеркнул глава ГКНБ.



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