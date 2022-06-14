Политрасклад: Акценты новых провокаций

Его мнение не стоит расценивать как попытку оказать давление на руководство страны.

На днях в одном из отечественных СМИ вышел материал под провокационным названием "Почему российская пресса позволяет себе оскорблять власти Кыргызстана". Автор утверждает, что статьи, вышедшие в двух российских изданиях "Московский комсомолец" и "Коммерсант", это показатель того, что Кыргызстан оказался в немилости у Кремля из–за нейтральной позиции по вопросу специальной военной операции России на Украине.

На самом деле совершенно непонятно, что оскорбительного для властей Кыргызстана содержится в апрельской статье в "Московском комсомольце". Там автор анализирует ситуацию и озвучивает свои выводы. В том числе о том, что деятельность прозападных фигур в высших эшелонах кыргызской власти может создать клинч в отношениях с Россией и Китаем, что чревато весьма серьезными последствиями для страны.

Также неясно, почему журналист посчитала возможным принять за серьезный сигнал со стороны Кремля статью Андрея Колесникова в "Коммерсанте". Да, он написал свой материал о форуме ЕАЭС в Бишкеке в довольно хамской манере, что, похоже, является авторским стилем московского журналиста. В свое время он также, без малейшего пиетета, писал о других наших президентах. Например, об Атамбаеве.

Советник президента, профессор юриспруденции Бекбосун Борубашов, к которому за комментарием обратилась автор провокационной статьи, чтобы подтвердить свою версию о нападках российских СМИ на КР, озвучил очень здравую и трезвую мысль о том, как нужно относиться к публикациям журналистов из РФ.

- Я далек от мысли, что нам следует вступать в перепалку с российскими СМИ. Чтобы вести содержательную полемику, нужно быть к ней готовым. А для этого следует проанализировать: почему эти публикации появились, в чем причина, каковы могут быть последствия и что написано между строк. Для этого есть аналитические центры. Если такие статьи будут выходить регулярно и во многих российских изданиях, тогда, конечно, надо реагировать. Для этого есть МИД и инструменты. Но пока ругаться не следует, - сказал Бекбосун Борубашов.

Его мнение не стоит расценивать как попытку оказать давление на руководство страны.

В пику ему приводятся слова молодого эксперта Нурсултана Акылбека, традиционно выступающего с критикой кыргызских властей и с антироссийскими комментариями. Он называет две вышеназванные статьи "массированной атакой прокремлевских СМИ", свидетельствующей о том, что "между Бишкеком и Москвой нет взаимопонимания". А также заявляет, что в КР "руками пророссийских политиков хотят устроить очередной переворот, чтобы привести послушного ставленника" и, что обязательно нужно официально выразить свой протест в адрес российских СМИ через МИД.

Стоит упоминуть о том, что позиции Нурсултана Акылбека в скандальном материале отведено несимметрично много места. Таким образом автор вполне успешно решила задачу продвижения западной пропаганды в отечественном медиапространстве. И по мере своих творческих сил попыталась внести долю раздора в отношения между Кыргызстаном и Россией.

Впрочем, хочется верить, что большинство людей, принимающих решения в РФ, столь же адекватны и прагматичны, как и Бекбосун Борубашов, считающих, что на писанину третьесортных журналистов не стоит обращать внимания, когда дело касается вопросов внешней политики.

Вместе с тем этот опус в первую очередь предназначался для отечественного читателя. И нацелен он на решение вполне конкретной политической задачи: закинуть мысль, что Садыр Жапаров не имеет веса на внешнеполитической арене и лидеры стран–партнеров его не уважают.

Кто мог бы это продвигать? Думается, это тот же самый человек, что в свое время чрезвычайно гордился своей приближенностью к Владимиру Путину и использовал этот факт для набора политических очков. Осужденный ныне экс–президент Алмазбек Атамбаев активно эксплуатировал тему близости к кремлевским властям все время своего правления и даже после того, как оставил должность. Вплоть до эпизода с самолетом, который забрал его с авиабазы в Канте.

Понятно, что сегодня заявления о поддержке Москвой Алмазбека Шаршеновича звучали бы абсурдно. Однако эту тему можно использовать иначе: например, заявлять о том, что российские власти недовольны действующим президентом. Что сейчас, похоже, и делают сторонники Атамбаева.

Это может объяснять и особый акцент публикаций в российских СМИ. Кто сказал, что "Коммерсант" и "Московский комсомолец" не печатают "заказуху". Вопрос, думается, только в цене. А деньги у клана Атамбаевых есть, так что они вполне могут себе позволить создавать политическое напряжение там, где его нет.



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