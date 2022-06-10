В свою очередь в Департаменте информации МИД опровергли эту информацию.
МИД опроверг информацию о том, что Кыргызстан в этом году предоставлял гумпомощь Таджикистану
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что помощь была оказана в 2020 году этническим кыргызам, проживающим в РТ
Eurasia Today со ссылкой на статистическое ведомство Таджикистана опубликовало материал о том, что Кыргызстан находится в списке стран, которые оказали гуманитарную помощь Таджикистану за период с января по апрель 2022 года. Эта публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей кыргызстанского сегмента соцсетей, учитывая регулярные вооруженные конфликты на границе КР и РТ.
По какой линии Кыргызстан оказал гумпомощь Таджикистану?
Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в администрацию президента, однако там порекомендовали обратиться в Министерство иностранных дел.
В свою очередь в Департаменте информации МИД опровергли эту информацию.
— Гумпомощь была оказана в 2020 году этническим кыргызам, проживающим в Лахшском и Мургабском районах РТ, — пояснили в МИД. — Информация о том, что Кыргызстан в 2022 году оказал гумпомощь Таджикистану, не соответствует действительности.
Источник: vesti.kg
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