Путин поприветствовал участников российско-кыргызской конференции телеграммой

Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 9-й Российско-кыргызской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения двух стран развиваются "в духе стратегического партнерства и союзничества", сообщает РИА Новости.
По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна, и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Кыргызстаном, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
URL: https://kaktus.media/461491
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!