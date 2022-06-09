Путин поприветствовал участников российско-кыргызской конференции телеграммой

Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 9-й Российско-кыргызской межрегиональной конференции по случаю открытия и подчеркнул, что отношения двух стран развиваются "в духе стратегического партнерства и союзничества", сообщает РИА Новости.

По словам Путина, регулярные встречи с участием представителей центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ дают хорошую возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент России также добавил, что повестка дня конференции насыщенна, и подчеркнул уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению многоплановых связей между Россией и Кыргызстаном, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.



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