Эрдоган посетит Кыргызстан с официальным визитом

Предстоящий официальный визит президента Эрдогана в Кыргызстан и заседание Высшего совета стратегического сотрудничества придадут импульс развитию двусторонних отношений
Визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан обсудил с членами делегации депутатов Жогорку Кенеша КР председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает пресс-служба МИД.
"Предстоящий официальный визит президента Эрдогана в Кыргызстан и заседание Высшего совета стратегического сотрудничества придадут импульс развитию двусторонних отношений", - процитировала пресс-служба слова Шентопа.
Сообщается, что "наряду с обменом мнениями по вопросам развития как двустороннего сотрудничества (особенно в торгово-экономической сфере), так и партнерства на многосторонних площадках в части углубления межпарламентского взаимодействия стороны акцентировали внимание на проведении предстоящей XI пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА)", которая состоится в июне в Кыргызстане.
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