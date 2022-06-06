Достижения кыргызской власти, которые удивили Козака

У кыргызов есть выражение: «Сам обрезал себе пуповину».

Удивило то, что кыргызские власти не просят кредиты у Москвы, ведут переговоры на равных, борются за интересы и ценности народа. Это заинтересовало Козака, он попытался навязать политику Кремля, но наша власть отклонила эти попытки. У кыргызов есть выражение: «Сам обрезал себе пуповину». Многие ждут того, чтобы мы осуществляли правильную и четкую политику в интересах народа, а не были зависимы от внешних сил. Если миллионы правильно распределяются государственными службами, не воруются, если поступает чистая прибыль с Кумтора, то и простой народ начинает верить. Правда ли то, что русские не могут понять и поверить в то, что кыргызы ступили на правильный путь? Как оказалось, из чувства гордости нужно укреплять государственность…

Источник: газета «Азия news» №22 от 02.06.2022 / стр. 1, gezitter.org

