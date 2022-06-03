Говорят, Каныбек Иманалиев взялся за ум и перестал перечить…

Но с течением времени мы заметили, что он признал поражение и утих.

Кандидат в президенты Каныбек Иманалиев в свое время оказал сопротивление оппоненту Садыру Жапарову, громко выражался. Но с течением времени мы заметили, что он признал поражение и утих. В политической борьбе есть соперничество, но лучше всего человек проявляет себя, когда умеет признать поражение. Наверное с этой точки зрения Каныбек Иманалиев научился сдерживать гнев. В общем, перестал перечить президенту…

Источник: газета «Азия news» №22 от 02.06.2022 / стр. 3, gezitter.org