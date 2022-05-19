Марлен Маматалиев рассказал, есть ли у него бизнес по перегону авто

Кундузбек Сулайманов отметил, что большая часть ДТП происходит из-за того, что водители не знают правил дорожного движения.

Парламентская фракция "Ата-Журт Кыргызстан" сегодня, 19 мая, рассмотрела законопроект, разрешающий ввоз в страну автомобилей с правым расположением руля.

Один из инициаторов проекта Марлен Маматалиев отметил, что ни у него, ни у его родственников нет бизнеса по перегону автомобилей, нет и таких знакомых, как думают некоторые.

"Просто граждане просили снизить стоимость растаможки. В рамках ЕАЭС мы этого сделать не можем. Есть один выход: машины из Японии немного дешевле, поэтому можно было бы дать разрешение на ввоз авто оттуда.

Надо признать, что у машин с правым рулем повышенные риски попадания в ДТП из-за ограниченного обзора при обгоне. Но есть современные технологии: с левой стороны устанавливаются камера и монитор на панель управления. На мониторе виден весь обзор, при обгоне все четко видно", - отметил Маматалиев.

Было бы хорошо, если мы разрешим ввоз машин из Японии хотя бы на год и обновим за это время транспорт. Из Европы в Россию перестали машины поступать. Они сейчас нам начнут старые машины отправлять.

По его словам, в Грузии после установления камер "Безопасного города" количество аварий снизилось, но после оно начало увеличиваться.

"Они провели анализ. Как оказалось, водители снижают скорость, где установлены камеры, всю остальную трассу гоняют. Поэтому там ввели законопроект о средней статистической скорости.

Например, из Бишкека до Балыкчы можно добраться за 2 часа, двигаясь при этом на средней скорости. При высокой скорости время может занять 1 час 20-30 минут. Поэтому мы можем настроить камеры, которые рассчитывают среднюю скорость. Тогда число ДТП снизится", - добавил депутат.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Азамат Исраилов выступил против данного законопроекта с учетом того, что эксплуатация автомобилей с правым рулем на дорогах представляет повышенную угрозу для безопасности движения. Он отметил, что технологии, озвученные Маматалиевым, применяются в мировой практике, но по записи непонятно, насколько далеко находится другой транспорт, видео может быть искажено.

Кундузбек Сулайманов отметил, что большая часть ДТП происходит из-за того, что водители не знают правил дорожного движения.

"Есть граждане, у которых за весь стаж вождения нет ни одного ДТП. Это значит, что они знают ПДД и учились. Чтобы снизить аварийность на дороге, необходимо ужесточить условия получения водительских прав", - сказал депутат.

Женишбек Токторбаев добавил, что кабинет министров считает данный законопроект нецелесообразным, есть соответствующее заключение. Поэтому он предложил отклонить проект без обсуждения.

С ним согласились остальные депутаты: члены фракции единогласно отклонили проект закона.

Источник: kaktus.media