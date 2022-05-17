На осень запланирована серия совместных учений ОДКБ, в том числе в КР — Путин

Российский лидер выразил уверенность, что планируемые учения послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур государств — членов организации и в целом миротворческого потенциала ОДКБ.

Осенью планируется провести серию совместных учений ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите организации.

Напомним, сегодня, 16 мая, в Москве проходит заседание глав государств ОДКБ, приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал президент РФ.

По его словам, предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.

Путин отметил, что все эти вопросы постоянно отрабатываются в ходе учений ОДКБ, практику их проведения планируется расширять.

Источник: sputnik.kg