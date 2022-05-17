На осень запланирована серия совместных учений ОДКБ, в том числе в КР — Путин

Российский лидер выразил уверенность, что планируемые учения послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур государств — членов организации и в целом миротворческого потенциала ОДКБ.
Осенью планируется провести серию совместных учений ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите организации.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Москве проходит заседание глав государств ОДКБ, приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.
"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", — сказал президент РФ.
По его словам, предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб.
Путин отметил, что все эти вопросы постоянно отрабатываются в ходе учений ОДКБ, практику их проведения планируется расширять.
Источник: sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!