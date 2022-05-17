О чем говорили Жапаров, Рахмон и другие лидеры тет-а-тет с Путиным. Версия Кремля

Мы уже полдня вместе отработали по тематике ОДКБ, сейчас есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях.

Вчера, 16 мая, в Москве прошло юбилейное заседание глав государств - членов ОДКБ. После заседания Владимир Путин провел встречи в формате тет-а-тет с другими президентами. Путин в беседе с каждым лидером отмечал растущий товарооборот и роль России в экономике этих стран. Его коллеги, в свою очередь, затрагивали вопросы, которые хотели бы обсудить более детально. О чем говорили президенты?

Стенограмма краткой беседы приведена в порядке публикации на сайте Кремля.

Эмомали Рахмон о модернизации армии Таджикистана

Владимир Путин: - Уважаемый Эмомали Шарипович! Очень рад Вас видеть. У нас хороший повод: два юбилея в рамках самого Договора о коллективной безопасности и Организации, которая была создана на его основе. И конечно, это очень хороший повод нам поговорить о ситуации в двусторонних отношениях.

Мне очень приятно отметить, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота. В прошлом году товарооборот вырос у нас очень серьезно – почти на 45%, а в этом году, за первые три месяца, свыше 70% вырос торговый объем. Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть этому причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но это все говорит о том, что наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом.

Конечно, мы с Вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать Ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении. Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать!

Эмомали Рахмон: - Уважаемый Владимир Владимирович! Во-первых, хотел бы Вас поблагодарить, еще раз большое спасибо за приглашение. И сегодняшняя встреча, юбилейная дата ОДКБ – хорошая возможность обсудить с Вами наши двусторонние вопросы.

Я сегодня хотел с Вами обсудить, уважаемый Владимир Владимирович, особенно ход реализации программы модернизации вооруженных сил нашей страны и ситуацию на таджикско-афганской границе.

Также готов к обмену мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Спасибо.

С Лукашенко будет еще одна отдельная встреча

Краткая беседа состоялась с Александром Лукашенко, но стенограмма на сайте Кремля не опубликована. Указано лишь то, что лидеры договорились об отдельной полноформатной встрече в ближайшее время.

Касым-Жомарт Токаев о вопросах безопасности и экономики

Владимир Путин: - Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы уже и здоровались, и поработали вместе, и пообедали – за рабочим обедом с коллегами пообщались, поговорили. Теперь есть возможность поговорить в двустороннем формате о наших двусторонних отношениях.

Здесь в целом у нас все развивается хорошо. За прошлый год у нас рост товарооборота – 34 с лишним процента. Примерно 17 миллиардов долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности.

Но тем не менее есть о чем поговорить в двустороннем формате по вопросам безопасности, которые мы и так обсуждали в рамках ОДКБ, и по вопросам экономического характера.

Очень рад этой возможности, уважаемый господин президент.

Касым-Жомарт Токаев: - Благодарю Вас, Владимир Владимирович. Я рад нашей встрече. В последний раз мы встречались в этом зале 10 февраля. Действительно, нет оснований для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия между нашими странами.

Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере, поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, – это не только сохранение этой динамики и объема торговли и инвестиций, но и [его] наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий.

Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача именно в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации, не раскатывая турусы на колесах, а работать конкретно, с целью достижения конкретных практических результатов.

Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня. Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге. Осенью этого года мы планируем принять участие в традиционном форуме приграничных районов. То есть программа работы, совместной работы и взаимодействия, очень обширная.

Садыр Жапаров о 77-летии Великой Победы и заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Владимир Путин: - Уважаемый Садыр Нургожоевич, очень рад Вас встретить уже в таком двустороннем формате.

Мы уже полдня вместе отработали по тематике ОДКБ, сейчас есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях. Вопросов много, но хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно. В прошлом году у нас довольно серьезный рост товарооборота – 30 с лишним процентов, 34, по-моему. Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана.

Есть, конечно, вопросы, которые требуют отдельного обсуждения.

Очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить и по этим проблемам.

Садыр Жапаров: - Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо Вам за теплый прием. Я очень рад возможности встретиться с Вами.

Прежде всего позвольте поздравить всех нас с 77-летием Великой Победы. Мы в этом году еще празднуем 30-летие установления дипломатических взаимоотношений. В связи с чем поздравляю Вас и в Вашем лице весь великий российский народ с этим юбилеем.

Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям.

Еще раз спасибо Вам за теплый прием.

Никол Пашинян о нагорно-карабахском урегулировании

Владимир Путин: - Уважаемый Никол Владимирович! Мы с Вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки и по региональным проблемам, тем не менее вопросов всегда много – это очевидно с учетом интенсивности нашего диалога.

Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы – уже в трехстороннем формате, вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много, я рад возможности встретиться с Вами вдвоем и поговорить по всему этому комплексу.

Никол Пашинян: - Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте еще раз поблагодарить Вас за организацию юбилейного саммита ОДКБ и за традиционный гостеприимный теплый прием.

Конечно же, 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие Организации Договора о коллективной безопасности – очень примечательное событие, очень важное событие для нас. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор. Очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей Организации.

Месяца не прошло после моего первого официального визита в Российскую Федерацию, мы тогда тоже очень содержательный разговор провели. Но, как Вы правильно заметили, наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно даже чаще встречаться и обсуждать. Конечно, мы находимся в постоянном контакте, по телефону регулярно разговариваем.

По поводу экономики: хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте намечается активизация двусторонних экономических отношений, конечно же, мы отмечаем инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса – инвестировать в Армению. Я знаю, что в этом вопросе Вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армению. Хочу поблагодарить Вас за это.

И конечно, я надеюсь и уверен, сегодня мы обсудим еще и вопросы региональной безопасности, стабильности, вопрос нагорно-карабахского урегулирования, как мы в нашем совместном заявлении отметили, – еще и роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Хотелось бы с Вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже. Еще раз благодарю за прием.

Источник: kaktus.media