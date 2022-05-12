Что стало с членами семьи Назарбаева после того, как он потерял власть. Часть 2

Согласно данным СМИ, самый младший брат елбасы покинул Казахстан во время январских событий и находится в ОАЭ.

В первой части материала мы рассказали, как изменилось положение самого Нурсултана Назарбаева, его дочерей и зятьев после январских событий этого года. Во второй речь пойдет о брате, сестре и четырех племянниках елбасы.

Напомним, события недавнего января сильно отразились на первом президенте Казахстана. К примеру, он лишился пожизненной должности главы Совета безопасности РК и других властных рычагов.

Болат Назарбаев и его дети

Согласно данным СМИ, самый младший брат елбасы покинул Казахстан во время январских событий и находится в ОАЭ. В числе его активов называют крупнейшей рынок страны "Алтын Орда".

По словам главы Алматинской области, в ходе проверки рынка выяснилось, что "нет ни одного закона, который не был бы нарушен". Спикера нижней палаты парламента РК недавно спросили, привлекут ли Болата Назарбаева к ответственности за многочисленные нарушения на рынке. Он ответил, что "неприкасаемых нет" и, если вина будет доказана, последует наказание.

Еще в начале февраля благотворительный фонд "Саликалы Урпак", основателем которого является Болат Назарбаев, перечислил 1 миллиард тенге в социальный фонд "Казахстан халкына", созданный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Напомним, что среди доноров этого фонда — зять, дочь и фонд самого елбасы. (Так как курс валюты постоянно меняется и не всегда возможно указывать суммы в долларах, для подсчета лучше использовать примерную формулу: 5 тенгe равно одному сому. То есть 1 миллиард тенге — это около 200 миллионов сомов.)

В середине марта стало известно, что добровольно закрылись 55 майнинг-ферм, часть которых, по данным властей, были аффилированы с Болатом Назарбаевым.

Одно казахстанское СМИ недавно сообщило, что младший брат первого президента несколько лет одновременно состоял в трех зарегистрированных браках, что является прямым нарушением законодательства.

В апреле в соцсетях появилась информация, что в отношении старшего сына Болата Назарбаева, Нурбола, возбуждено уголовное дело — его якобы подозревают в убийстве трех человек. Но в полиции эти сведения опровергли.

Нурбол Назарбаев длительное время служил в следственных подразделениях полиции Алматинской области. В 2014–2017 годах занимал должность заместителя начальника департамента полиции. Позже стало известно, что он занимался бизнесом.

11 мая Forbes обновил рейтинг "50 богатейших бизнесменов Казахстана", в котором появился Нурбол Назарбаев. Издание оценило состояние племянника елбасы в 160 миллионов долларов.

Другой сын Болата Назарбаева, Ербол, был заместителем руководителя специального департамента Агентства по противодействию коррупции. 22 января этого года он лишился должности, а в апреле был окончательно уволен из рядов ведомства.

Два других племянника Назарбаева

У среднего (ныне покойного) брата Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды, два сына: Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш. Последний много лет работал в Министерстве юстиции и Комитете национальной безопасности. В 2013-м Абиш был назначен заместителем председателя КНБ, а два года спустя повышен до первого зампреда. Во время январских событий сообщалось, что он уволен и его место занял назначенец Токаева, но затем информацию опровергли.

Позже было заявлено, что племянник Назарбаева с 13 января находится в отпуске. 17 января Акорда сообщила, что Токаев уволил Абиша.

Кстати, в январе было задержано почти все бывшее руководство КНБ, за исключением Абиша. В середине марта генпрокурор, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что нет никаких доказательств вины племянника Нурсултана Назарбаева. Между тем буквально накануне этого заявления стало известно о задержании родного брата Самата Абиша — Кайрата Сатыбалды — в аэропорту Алматы: он собирался вылететь в Дубай. В конце марта глава Минюста объяснил, что арест был законным, так как запрещено задерживать и арестовывать только членов семьи первого президента, но не его племянников.

Кайрата Сатыбалды подозревают в причастности к фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. В апреле две подконтрольные ему компании вернули в собственность государства более 28 процентов акций "Казахтелекома".

Выявлены и факты хищений, совершенных подконтрольными Сатыбалды компаниями — собственниками подъездных железнодорожных путей (последний километр). Речь о получении многомиллиардной прибыли путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны. По данным Антикоррупционной службы, это привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

Племянник елбасы много лет работал в КНБ, некоторое время был заместителем акима Астаны, замглавы Kazakh Oil и "Казахстан темир жолы", а также партийным функционером в Nur Otan. Отдельные СМИ называют его "покровителем салафитов".

Бывшую жену Сатыбалды, Гульмиру, задержали через несколько дней после него. Ее подозревают в рейдерском захвате бизнеса и хищении бюджетных средств.

В новый рейтинг Forbes Кайрат Сатыбалды (№ 47 в 2018 году) не попал. Издание объясняет это тем, что он находится под следствием, в результате чего контролируемые им активы могут значительно сократиться.

Сестра Нурсултана Назарбаева

По заявлению Генпрокуратуры РК, при досмотре груза ТОО Group Of The Companies Tda были обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге (645 тысяч долларов). Одним из учредителей компании является Анипа Назарбаева — родная сестра первого президента.



Источник: sputnik.kg