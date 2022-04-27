Токтогул Какчекеев: Моя мечта – чтобы все деньги, которые жулики вывели из Кыргызстана, смогли вернуть обратно

Сейчас мы, напротив, учимся у американцев возвращать деньги, которые были украдены и незаконно выведены из Кыргызстана.

Эксперт положительно оценивает сотрудничество американских и кыргызстанских правоохранителей в сфере возврата незаконно выведенных из страны средств

Экс-помощник министра обороны, военный эксперт, политолог Токтогул Какчекеев считает, что сотрудничество кыргызстанских и американских правоохранителей в проекте Управления по наркотикам и преступности ООН в вопросе возвращения в Кыргызстан незаконно выведенных средств необходимо.

- Например, в 90-х годах наших сотрудников, наоборот, приглашали в США, чтобы они поделились опытом и помогли в раскрытии преступлений в среде мигрантов, — рассказал в беседе с Vesti.kg Какчекеев. – Сейчас мы, напротив, учимся у американцев возвращать деньги, которые были украдены и незаконно выведены из Кыргызстана. Моя мечта – чтобы все деньги, которые жулики и воры украли и вывели из страны, мы смогли вернуть обратно.

Поясним, в Управлении по наркотикам и преступности ООН начали реализацию проекта по выявлению, конфискации и возвращению незаконно выведенных средств. С кыргызстанской стороны в проекте участвуют Генпрокуратура, Госфинразведка, МВД, с американской – Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL).

Источник: vesti.kg