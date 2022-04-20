Расследование Temirov LIVE о Ташиевых. Байсалов считает, что журналисты манипулируют данными

Болота Темирова после этого расследования вызвали в ГУВД и сообщили, что в отношении него возбуждено еще три уголовных дела.
Зампред кабмина Эдиль Байсалов в соцсетях высказался касательно последнего журналистского расследования Temirov LIVE, где рассказывается, что компания сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева начала побеждать в тендерах на поставку бензина в Джалал-Абадской области.
По его словам, журналисты манипулируют данными.
Отметим, Болота Темирова после этого расследования вызвали в ГУВД и сообщили, что в отношении него возбуждено еще три уголовных дела.
Источник: Булак.кж
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