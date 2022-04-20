Расследование Temirov LIVE о Ташиевых. Байсалов считает, что журналисты манипулируют данными

Болота Темирова после этого расследования вызвали в ГУВД и сообщили, что в отношении него возбуждено еще три уголовных дела.

Зампред кабмина Эдиль Байсалов в соцсетях высказался касательно последнего журналистского расследования Temirov LIVE, где рассказывается, что компания сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева начала побеждать в тендерах на поставку бензина в Джалал-Абадской области.

По его словам, журналисты манипулируют данными.

Отметим, Болота Темирова после этого расследования вызвали в ГУВД и сообщили, что в отношении него возбуждено еще три уголовных дела.

Источник: Булак.кж