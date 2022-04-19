Депутат Култаева считает, что грузовой транспорт Кыргызстана не соответствует единым весогабаритным параметрам ЕАЭС

Первый замминистра транспорта опроверг эту информацию.

Сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассматривается деятельность Департамента автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля.

Депутат Гулшаркан Култаева считает, что кыргызстанских грузоперевозчиков задерживают на границе из-за несоответствия фур единым в ЕАЭС весогабаритным параметрам.

— На территории ЕАЭС должны быть единые весогабаритные параметры, — сказала Култаева. — Из-за несоответствия весовым требованиям наших грузоперевозчиков задерживают на границе соседнего государства. Почему эти грузовые машины не задержали внутри республики, раз они не отвечают требованиям? У водителей было бы меньше расходов и трудностей.

В свою очередь первый замминистра транспорта и коммуникаций Алмаз Турганбаев опроверг версию о том, что грузовики из Кыргызстана задерживают из-за несоответствия весогабаритным параметрам.

— До сих пор еще не было ни одного случая, чтобы грузовой транспорт из Кыргызстана задержали по весогабаритным параметрам, — парировал Турганбаев. — Задержка транспорта происходит по причине неправильного заполнения таможенной документации.

Источник: vesti.kg