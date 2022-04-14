Нурланбек Шакиев: Ювелиры ждут законопроект о драгметаллах, чтобы покупать сырье

Депутат отметил, что раньше у ювелиров возникали трудности.
Сегодня на сессии Жогорку Кенеша вносится на первое чтение проект закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Депутат Нурланбек Шакиев отметил, что ювелиры Кыргызстана ждут этот законопроект.
— Этот законопроект ждут отечественные ювелиры, — сказал Шакиев. — Раньше были трудности для ювелиров с покупкой сырья. Теперь они смогут покупать сырье в Национальном банке.
В свою очередь зампредседателя Нацбанка Нурбек Жениш пояснил, что НБКР продает золото, но ювелиры пока его не приобретают.
— Нацбанк в свободной продаже продает золото и серебро, — напомнил Нурбек Жениш. — Но на сегодняшний день ювелиры драгметалл еще не покупали.
Источник: vesti.kg
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