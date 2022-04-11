Кто попал под «кустуризацию», а кто на очереди. Список «золотых» задержанных

На него было возбуждено несколько уголовных дел, одно из них засекреченное.

С момента введения в массы термина «кустуризация» высшим руководством страны, правоохранительные органы серьезно взялись за ряд богатых чиновников, которые были замешаны в различных преступных проявлениях.

Больше всего, а может и единственные, за это взялись сотрудники ГКНБ, так что квартеты из нынешних и бывших чинов в СИЗО собирался знатный.

Одно из самых популярных задержаний было связано с коррупцией в таможне, а «ярчайшим» фигурантом — Райымбек Матраимов.

Дело Райымбека Матраимова – он был задержан 20 октября 2020 года. Его обвинили в коррупции. Спустя время было заявлено, что он полностью возместил ущерб в 2 млрд сомов и готов к сотрудничеству со следствием. В итоге 1,4 млрд сомов экс-замглавы ГТС вернул в денежном эквиваленте, а 600 млн — в виде торгового центра и девяти квартир.

В феврале 2021 года Райым Матраимов был признан виновным судом и оштрафован на 260 тыс. сомов. Суд снял все аресты с его имущества.

Дело Абдиля Сегизбаева – 25 января 2021 года был задержан бывший глава ГКНБ и экс-кандидат в президенты Сегизбаев.

На него было возбуждено несколько уголовных дел, одно из них засекреченное.

2 апреля 2022 года решением Первомайского районного суда он признан виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в 4 млн сомов. Его отпустили под домашний арест, пока не выплатит штраф.

Дело Исхака Пирматова — экс-депутат Жогорку Кенеша был задержан 31 мая 2021 года по делу о разработке рудника «Кумтор», где были выявлены крупные экологические и финансовые нарушения. Экс-депутат согласился на сотрудничество со следствием, в связи с чем, в июле его отпустили под подписку о невыезде.

9 сентября Первомайский районный суд признал Пирматова виновным и оштрафован на 300 тыс. сомов.

Дело Омурбека Бабанова — бывший премьер-министр (также проходил по делу «Кумтора») был задержан 31 мая. Через несколько месяцев его освободили из-под стражи по состоянию здоровья. Бабанов улетел лечиться, а в сентябре уже был в КР. 14 марта президент встречался с крупнейшими бизнесменами, среди них был и экс-глава правительства.

Тогда же стало известно, что уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова прекращено еще в декабре 2021 года.

Дело Джоомарта Оторбаева – бывшего премьер-министра задержали 16 сентября 2021 года. В ГКНБ тогда сообщали, что Оторбаев действовал в интересах «Кумтор Голд Компани», и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников.

30 декабря суд признал его виновным и оштрафовал на 300 тыс. сомов.

Дело Тайырбека Сарпашева — бывший вице-премьер-министр был задержан 17 июня 2021 года. Его обвиняли в том, что он лоббировал интересы компании «Центерра» в ущерб экологической безопасности ледникам на руднике «Кумтор». Через несколько дней его отпустили под подписку о невыезде, в октябре вновь задержали. 10 января суд отпустил Сарпашева под подписку о невыезде.

4 февраля суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тыс. сомов.

Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева — экс-главу правительства задержали 26 января 2021 года по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

В августе того же года по состоянию здоровья ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. При этом за него просила Генеральная прокуратура.

Тогда же стало известно, что он выплатил 50 млн сомов в качестве возмещения ущерба.

Следствие продолжается.

Дело Кубанычбека Жумалиева – бывший депутат Жогорку Кенеша был задержан в феврале 2021 года по обвинению в коррупции.

Через несколько месяцев после своего задержания он выплатил ущерб на более 1 млрд сомов. Его отпустили под подписку о невыезде.

Следствие продолжается.

Дело Азиза Суракматова – бывшего мэра Бишкека задержали 26 мая 2021 года. Ему предъявили обвинения по статье коррупция и незаконное обогащение.

Экс-градоначальник заключил соглашение со следствием и выплатил в качестве возмещения ущерба 150 млн сомов (оставалось еще 20 млн сомов). В июле ему изменили меру пресечения – подписка о невыезде. Следствие продолжается.

Дело Асылбека Жээнбекова — экс-спикер парламента, брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова был арестован 1 июня 2021 года и водворен в СИЗО ГКНБ. Он также проходил подозреваемым в деле «Кумтора».

9 декабря суд освободил его, ходатайство внес ГКНБ.

Следствие продолжается.

Дело Максатбека Токтомушева – бывшего муфтия Кыргызстана задержали 10 февраля 2021 года. Тогда же он покинул свой пост. Его обвиняли в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег паломников. 12 февраля суд отпустил его. Несмотря на то, что у него была подписка о невыезде, муфтий успел побывать в Москве.

Следствие продолжается.

Есть и другие бывшие и нынешние чиновники, которые подпадают под наш список, Reporter же привел примеры самых «известных».

Источник: Reporter