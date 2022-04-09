Кайып Шер, герой Апрельской революции: «Мы должны привезти Бакиева и сорвать маску с Временного правительства»

Вот приехал Акаев, решился «Кумтор», вернули нам.

- Кайып Шер мырза, вчера отмечалось событие 7 апреля. За что, за кого погибли молодые джигиты? И вообще, кто ответит?

- За погибших 7 апреля ребят должно дать ответ Временное правительство. Это доказано и в объективном, и в субъективном отношении. Так, они подстрекали молодых ребят, совершили нападение на объекты под государственной охраной. Охранявшие Белый дом бойцы выполнили свою обязанность, между делом пролилась кровь.

После этого создали Временное правительство, которое сказало «не будем воровать, проедать, грабить», поклялись перед духами погибших ребят. Но этого не выполнили.

Следовательно, у нас есть полное право говорить, что они прямые виновники смерти невинно погибших ребят. Кстати, они в тот день собрали трупы, начиная с Кара-Балты и до Токмока, увеличили их количество.

Я видел, там погибло только около 15 ребят. Об этом говорил и тогдашний генеральный прокурор Байболов. Для сокрытия того преступления Временное правительство заочно осудило Бакиева. Теперь надо в ближайшее время привезти Бакиева, допросить, мы должны раскрыть их лица.

Вот приехал Акаев, решился «Кумтор», вернули нам. Если приедет Бакиев, то тогдашние преступления постепенно раскроются.

Мы должны дать наказания в соответствии с виной каждого. На днях в парламенте сказано о полученных из России 300 млн долларов, узналось, что они попали в собственность Временного правительства. Если приедет Бакиев, и это раскроется.

Также мы установим, кто виновник смерти 500 человек, погибших в июньских событиях, дадим правовую оценку. Сейчас мерзавцы из Временного правительства кричат о смерти 90 ребят в апреле. А кто ответит за гибель 500 человек в июне?

Вкратце, надо в ближайшее время привезти Бакиева, сорвать маску с Временного правительства, которое рекой пролило кровь кыргызов.

Источник: газета «Жаны ордо» №13 от 08.04.2022/стр.2