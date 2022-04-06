Каныбек Иманалиев: «Судебные разбирательства – это риск, упущение времени»

Короче говоря, важно правильно разрабатывать около 400 тонн золота.
«Судебные разбирательства – это риск, упущение времени», - сказал информационному агентству NazarNews экс-депутат Каныбек Иманалиев.
- Господин Каныбек, мы на 100% взяли Кумтор под государственную собственность. Мы проиграли или выиграли?
- 1. Судебные разбирательства – это риск, потеря времени.
2. Возможно приняли правильное решение, согласившись на заключение соглашения.
3. Нужно точные и убедительные разъяснения со стороны правительства о том, почему наша 26% доля была так оценена.
4. Надо думать о будущем Кумтора, провести технический аудит, своевременно решать экологические проблемы, правильно разрабатывать 106 тонн золота в хвостохранилище, около 200 тонн в недрах и 90 тонн золота на месторождении Тоголок вблизи Кумтора.
Короче говоря, важно правильно разрабатывать около 400 тонн золота.
Источник: Nazar News.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!