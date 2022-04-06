Каныбек Иманалиев: «Судебные разбирательства – это риск, упущение времени»

Короче говоря, важно правильно разрабатывать около 400 тонн золота.

«Судебные разбирательства – это риск, упущение времени», - сказал информационному агентству NazarNews экс-депутат Каныбек Иманалиев.

- Господин Каныбек, мы на 100% взяли Кумтор под государственную собственность. Мы проиграли или выиграли?

- 1. Судебные разбирательства – это риск, потеря времени.

2. Возможно приняли правильное решение, согласившись на заключение соглашения.

3. Нужно точные и убедительные разъяснения со стороны правительства о том, почему наша 26% доля была так оценена.

4. Надо думать о будущем Кумтора, провести технический аудит, своевременно решать экологические проблемы, правильно разрабатывать 106 тонн золота в хвостохранилище, около 200 тонн в недрах и 90 тонн золота на месторождении Тоголок вблизи Кумтора.

Короче говоря, важно правильно разрабатывать около 400 тонн золота.

Источник: Nazar News.kg