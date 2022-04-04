Бекболот Талгарбеков о новом оппозиционном движении: Знаю этих ребят, их невозможно запугать

Они намерены бороться с несправедливыми действиями властей и создать справедливую правовую систему в Кыргызстане.

Экс-рукаппарата премьер-министра КР отметил, что отказался вступить в движение, поскольку является учителем Камчыбека Ташиева

Экс-руководитель аппарата премьер-министра КР Бекболот Талгарбеков прокомментировал Vesti.kg новость о появлении нового оппозиционного движения в Кыргызстане.

По его словам, он тепло воспринял это событие, поскольку в Жогорку Кенеше практически отсутствует оппозиция.

- В парламенте нет реальной оппозиции,- считает Талгарбеков. — Появление оппозиционного движения нужно приветствовать и пожелать, чтобы их члены выступали с серьезными и обоснованными заявлениями. Если у них есть цель организовать переворот, то они не получат поддержки. Мы уже через это проходили и знаем о последствиях. Ребятам я желаю успехов. Власть должна пойти на диалог с ними.

Кроме того, экс-чиновник полагает, что если оппозиционеры будут сталкиваться с давлением со стороны власти, то последние «проиграют».

Талгарбеков также признался, что ему предложили вступить в ряды указанного движения, однако он отказался, поскольку является учителем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и видит в этом нарушение этических норм.

- Я знаю этих ребят [Равшана Джеенбекова, Клару Сооронкулову, Бектура Асанова и др.], их невозможно запугать,- уверен Талгарбеков. - Если нынешняя власть пойдет по пути Атамбаева, то они проиграют. Это бесполезная затея — устраивать давление на них. Призываю их не устраивать гонения, от этого власть только проиграет.

Поясним, накануне состоялась презентация оппозиционного движения Кыргызстана, куда вошли политики Равшан Джеенбеков, Клара Сооронкулова, Бектур Асанов и Мамбетжунус Абылов.

Они намерены бороться с несправедливыми действиями властей и создать справедливую правовую систему в Кыргызстане.

Источник: vesti.kg