Нурсултан и Дарига Назарбаевы не могут быть задержаны, - Минюст Казахстана

Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя.

Журналист Orda.kz спросил у министра юстиции РК Каната Мусина, если у следственных органов возникнут вопросы к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и его дочери, бывшему депутату мажилиса Дариге Назарбаевой, то можно ли их задержать или арестовать?

«Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает, но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет», – сказал Мусин.

На вопрос о законности ареста племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды министр ответил, что племянники не входят в законодательное определение семьи экс-президента.

«Во-первых, закон определяет членов семьи, туда племянники не входят. Во-вторых, закон о первом президенте говорит о том, что нельзя привлечь к уголовной ответственности первого президента и членов его семьи, с ним проживающих. То есть предъявить обвинение. А расследовать для того, чтобы предъявить обвинение, никакого запрета нет. Расследование может проводиться», – пояснил глава Минюста.

Вместе с тем, Министерство юстиции не планирует вносить изменения в закон о статусе первого президента.

Источник: centralasia.media