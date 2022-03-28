Нурсултан и Дарига Назарбаевы не могут быть задержаны, - Минюст Казахстана

Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя.
Журналист Orda.kz спросил у министра юстиции РК Каната Мусина, если у следственных органов возникнут вопросы к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и его дочери, бывшему депутату мажилиса Дариге Назарбаевой, то можно ли их задержать или арестовать?
«Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает, но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет», – сказал Мусин.
На вопрос о законности ареста племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды министр ответил, что племянники не входят в законодательное определение семьи экс-президента.
«Во-первых, закон определяет членов семьи, туда племянники не входят. Во-вторых, закон о первом президенте говорит о том, что нельзя привлечь к уголовной ответственности первого президента и членов его семьи, с ним проживающих. То есть предъявить обвинение. А расследовать для того, чтобы предъявить обвинение, никакого запрета нет. Расследование может проводиться», – пояснил глава Минюста.
Вместе с тем, Министерство юстиции не планирует вносить изменения в закон о статусе первого президента.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!