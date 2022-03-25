Скоро проведем боевые учения с беспилотниками «Байрактар», - Ташиев

Мы покажем всему миру возможности «Байрактар»

В ближайшее время пройдут боевые учения с летательными аппаратами «Байрактар», сказал 25 марта журналистам заместитель главы Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, комментируя ситуацию вокруг кыргызско-таджикской границы.

«Мы покажем всему миру возможности «Байрактар». Отныне границы нашей страны будут охранять также дроны. Если будут какие-нибудь инциденты со стороны любой стороны, мы дадим достойный отпор», - сказал Ташиев.

18 декабря 2021 года сообщалось о том, что беспилотные летательные аппараты «Байрактар» поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности.

Источник: Акипресс