Скоро проведем боевые учения с беспилотниками «Байрактар», - Ташиев

Мы покажем всему миру возможности «Байрактар»
В ближайшее время пройдут боевые учения с летательными аппаратами «Байрактар», сказал 25 марта журналистам заместитель главы Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, комментируя ситуацию вокруг кыргызско-таджикской границы.
«Мы покажем всему миру возможности «Байрактар». Отныне границы нашей страны будут охранять также дроны. Если будут какие-нибудь инциденты со стороны любой стороны, мы дадим достойный отпор», - сказал Ташиев.
18 декабря 2021 года сообщалось о том, что беспилотные летательные аппараты «Байрактар» поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности.
Источник: Акипресс
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