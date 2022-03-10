Иманкадыр Рысалиев: Путин объединил Украину…

Бишкек, "Саясат. kg". Ожидал ли Президент Путин такого результата спецоперации?

Президенту России удалось сделать то, что не смог сделать ни один президент незалежной Украины за все тридцать лет независимости… небывалое единение всех граждан Украины!

Ожидал ли Президент Путин такого результата спецоперации? Предполагал ли Главком Путин, что российской армии придётся проводить полномасштабные боевые действия и что на стороне украинской армии будут воевать патриотически настроенные граждане Украины. Просчитывали ли аналитики Путина, что именно эти вынужденные полномасштабные боевые действия на Украине, станут сильнейшим раздражителем граждан внутри России? Ведь это мощная политическая мина, способная взорвать Россию изнутри, и враги России знают об этом.

В этой непростой ситуации, позиция Кыргызстана должна определяться не чьими-то хотелками, а жесткой политико-исторической необходимостью. Мы всегда должны исходить из интересов наших мигрантов, наших бизнесменов и фермеров, торгующих с Россией.

Сегодня нам нужно думать не о глобальной геополитике, а о выживании. Помнить простую истину, чем хуже России, тем хуже и нам. Мы связаны одной пуповиной, мы в одной подводной лодке. Только вместе мы сможем преодолеть трудности и достойно ответить на вызовы сложного времени. Мы выжили в смутные девяностые, победим и эту напасть.