Как разрешить российско-украинский конфликт? Мнение Феликса Кулова

Как-то в моем пацанском детстве возникла ссора между двумя друзьями и они решили разобраться на кулаках.

Экс-премьер-министр Феликс Кулов в Facebook высказал свое мнение о том, как можно разрешить российско-украинский конфликт.

«Меня часто спрашивают я за Россию или за Украину. Мой ответ, что я за мир, некоторые воспринимают как уклонение от прямого ответа. Требуют однозначности по принципу: или чёрное или белое, другие тона, краски никто не хочет признавать.

В ситуации, когда идут боевые действия, суть не в том, кто и как их называет: «специальная военная операция» или «война». Также дело не в том, чтобы формально обозначить чью сторону ты занимаешь в конфликте, гораздо важнее найти разумное решение, при котором каждая из сторон, не потеряв своего достоинства, обеспечила бы при этом мир, сохранила жизни, здоровье и благополучие своих сограждан. Прошёл третий тур украинско-российских переговоров. Серьезного продвижения не видно.

Камнем преткновения стало условие украинской стороны о возврате Крыма, непризнании ЛНР и ДНР. Понятно, что российская делегация не откажется от Крыма и признания независимости этих двух территорий.

Как-то в моем пацанском детстве возникла ссора между двумя друзьями и они решили разобраться на кулаках. Меня попросили выступить, в роли судьи. Как ни пытался отговорить своих друзей решить проблему мирно, оба были непреклонны. Один из них выглядел явно слабее и долго вряд ли продержался бы, хотя духа ему было не занимать. Так и произошло. Через несколько минут драки, тот который был сильнее стал побеждать. Я решил остановить драку. И похвалив обоих, сказал одному, что он молодец- победил, а другому, что тоже молодец, что не побоялся сильного, вступил с ним в бой и не сдался, а значит-не проиграл. Спорный же вопрос теперь можно спокойно обсудить втроём и найти решение, не ущемляющее достоинство и интересы каждого.

Выскажу сугубо личное и сугубо дилетантское мнение. Россия кровно заинтересована, чтобы Украина стала нейтральным, безъядерным государством, не входящим ни в какие военные блоки. Это ее главная цель. Выполнение же данного условия для Украины — это всего лишь простое подтверждение нынешнего ее состояния, по сути внеблокового, нейтрального государства. Поэтому подтверждение своего статуса-кво никоим образом не роняет достоинство украинского руководства. Для России такое подтверждение означает достижение самой главной цели спецоперации, тем более, что практически решена и вторая задача: почти полностью разрушена военная инфраструктура, а это и есть демилитаризация.

Вопросы по ЛНР и ДНР можно оставить на потом, после вывода российских войск. А до окончательного решения всех вопросов по ним, в качестве временной меры, можно было бы придать ЛНР и ДНР статусы автономных образований в составе Украины с особыми преференциями. Детали по каждой позиции этой автономии и особых преференций — предмет обсуждения политиков, юристов, экономистов, финансистов, военных и прочих экспертов, опять -таки, исходя, в первую очередь, из интересов жителей ЛНР и ДНР. По Крыму сложнее. Но главным на первом этапе здесь должно быть нахождение взаимоприемлемого решения по поддержке жизнедеятельности населения этой территории, в том числе, путем свободного к ней сухопутного доступа с гражданскими грузами через территорию Украины из России.

При рассмотрении указанных вопрос встанет вопрос: а кто будет гарантом в поддержании мира на границах временных автономий, кто может выступить в роли голубых касок? Как вариант, который не должен вызвать резкого неприятия со стороны Украины и западных стран, — это участие в составе голубых касок ООН миротворческих батальонов от государств, входящих в ОДКБ. Правовая основа такому решению заложена Протоколом от 16 сентября прошлого года, подписанному членами ОДКБ в Душанбе. После ратификации своими парламентами он должен быть внесен на рассмотрение ООН.

Таковы мои в самом общем виде дилетантские предложения. Здесь не касаюсь вопроса о западных санкциях, о том, как мы, страны ЦА, ранее, входившие в состав СССР, должны себя вести по отношению к дружественной (подчеркиваю-дружественной) всем нам Украине и нашему союзнику по ОДКБ — России. Сейчас неотложный вопрос состоит только в одном, как быстрее прийти к миру к взаимному «удовольствию» всех неравнодушных сторон», — написал Кулов.

Источник: bulak.kg