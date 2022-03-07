В Москве состоялись переговоры Руслана Казакбаева с Сергеем Лавровым

Казакбаев предложил российской стороне рассмотреть возможность прохождения гражданами КР медосвидетельствования на территории КР с выдачей сертификатов кыргызского образца.

В Москве 5 марта состоялись переговоры Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По данным пресс-службы МИД КР, главы внешнеполитических ведомств двух стран провели обстоятельные переговоры по всему спектру многопланового кыргызско-российского сотрудничества. Высоко оценили уровень союзнических отношений и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, развития двусторонних отношений во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

Казакбаев отметил, что Кыргызстан нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, основанного на взаимном доверии и понимании, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных и региональных организаций как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.

Большое внимание было уделено вопросам торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, межрегионального сотрудничества, а также реализации ранее достигнутых договоренностей.

В связи с председательством Кыргызской Республики в ЕАЭС в текущем году, Казакбаев выразил уверенность в совместном достижении целей и приоритетов для дальнейшего углубления интеграционных процессов. Стороны обсудили планируемые в Кыргызстане мероприятия на уровне глав государств и правительств, а также в рамках первого Евразийского экономического форума.

Касаясь вопросов кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества, Казакбаев выразил удовлетворение ростом взаимного торгового оборота между двумя странами, который по итогам 2021 года достиг $2,2 млрд и вырос на 46,5%, несмотря на непростые условия пандемии коронавируса. Прямые инвестиции из Российской Федерации составляют практически 60% от общего объема иностранных инвестиций, поступивших в Кыргызстан 2021 году.

По вопросу сферы образования, глава МИД КР выразил надежду на скорейшую реализацию договоренности на высшем уровне по вопросу строительства российской стороной общеобразовательных учреждений в Кыргызстане, открытия филиалов МГУ имени М.Ломоносова, МГТУ имени Н.Баумана и других ведущих вузов РФ.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы граждан Кыргызстана, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность в России. В частности, рассмотрены вопросы, связанные с трудностями прохождения медицинского освидетельствования и дактилоскопирования, постановки на миграционный учет, а также вывода наших граждан из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации («черный список»).

Казакбаев предложил российской стороне рассмотреть возможность прохождения гражданами КР медосвидетельствования на территории КР с выдачей сертификатов кыргызского образца.

Кроме того, отмечена важность учреждения в Кыргызстане многофункционального миграционного центра России, который будет заниматься содействием в заблаговременном прохождении гражданами КР необходимых процедур до въезда на территорию России.

В своем выступлении в ходе совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств, Казакбаев отметил, что в Кыргызстане с тревогой и обеспокоенностью следят за развитием ситуации в Украине.

Подчеркнул, что Кыргызская Республика поддерживает начало переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта, и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений, способствующих, в первую очередь, прекращению огня и выходу из кризиса. Особо отметил, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать. Сообщил, что кыргызская сторона поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении, и при необходимости выражает свою готовность оказать содействие в установлении мира и взаимопонимания. При этом отметил положительный опыт Бишкека по посредническим миссиям: в 1994 году в Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, именно в Бишкеке в 1997 году официальные власти Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция подписали протокол о политических вопросах.

Стороны выразили единство мнений о необходимости дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений во всех областях и направлениях, которые отвечают интересам двух стран.

Российская сторона приветствовала стабилизацию внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике, включая успешное проведение конституционной реформы, осуществление парламентских выборов и формирование органов исполнительной власти. Лавров выразил уверенность в том, что Кыргызская Республика в центральноазиатском регионе будет продвигать позитивную повестку дня, которая позволит странам региона ощутить позитивные перемены.

По итогам переговоров Министры иностранных дел двух стран приняли Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, а также утвердили Программу сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран на очередной трехлетний период.

Источник: bulak.kg