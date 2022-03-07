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Политика
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Казакбаев предложил России и Украине сесть за стол переговоров в Бишкеке

У Бишкека имеется опыт посредничества.

Кыргызстан приветствует начало переговоров между Россией и Украиной, а также поддерживает любые посреднические направления. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава МИД КР Руслан Казакбаев.

По его словам, при необходимости Кыргызстан выражает готовность предоставить площадку и необходимое содействие, чтобы установился мир и взаимопонимание.

«У Бишкека имеется опыт посредничества. В 1994 году был подписан протокол о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном на Горном Карабахе. Именно в Бишкеке в 1997 году официальные власти Таджикистана и объединённая таджикская оппозиция подписали протокол о политических вопросах», — сказал он.

Источник: reporter.kg

           

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