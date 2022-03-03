В ОДКБ может появиться понятие «координирующее государство». Поправки внес Путин

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.

Президент России Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия «координирующее государство», передает ТАСС.

Текст размещен в думской электронной базе.

«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — говорится в пояснительной записке.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.

Источник: reporter.kg