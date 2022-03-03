В ОДКБ может появиться понятие «координирующее государство». Поправки внес Путин

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.
Президент России Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия «координирующее государство», передает ТАСС.
Текст размещен в думской электронной базе.
«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — говорится в пояснительной записке.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!