Минобороны Казахстана заявило, что не поддерживает ни Украину, ни Россию

Мы не пожжерживаем ни ту, ни другую сторону.
Заместитель Министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил СМИ о том, что конфликт Украины и России к Казахстану никакого отношения не имеет. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Мы не пожжерживаем ни ту, ни другую сторону. И в этом плане никаких вопросов быть не может», – сказал замминистра обороны РК.
Издание Орда.kz сообщает, что Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке казахстанских войск в Украину.
«Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. До принятия соответствующего постановления Парламента Министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство», – передает заявление ведомства издание.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!