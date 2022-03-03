Минобороны Казахстана заявило, что не поддерживает ни Украину, ни Россию

Мы не пожжерживаем ни ту, ни другую сторону.

Заместитель Министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил СМИ о том, что конфликт Украины и России к Казахстану никакого отношения не имеет. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Мы не пожжерживаем ни ту, ни другую сторону. И в этом плане никаких вопросов быть не может», – сказал замминистра обороны РК.

Издание Орда.kz сообщает, что Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке казахстанских войск в Украину.

«Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. До принятия соответствующего постановления Парламента Министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство», – передает заявление ведомства издание.

Источник: reporter.kg