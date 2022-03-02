Парламент Казахстана досрочно прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Ранее, 25 февраля Дарига Назарбаева объявила о сложении депутатских полномочий.
В Мажилисе согласовали досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой, передает zakon.kz.
"В связи с поданным заявлением о досрочном прекращении полномочий Центральная избирательная комиссия в соответствии с Конституцией Казахстана и закона о Парламенте и статусе его депутатов вносит представление о досрочном прекращении полномочий Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов.
Депутаты проголосовали за сложение полномочий Назарбаевой.
"Присутствуют - 101. За - 99, воздержался - один. Постановление принято", - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.
Ранее, 25 февраля Дарига Назарбаева объявила о сложении депутатских полномочий.
"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие", - говорится в распространенном в СМИ обращении.
Источник: centralasia.media
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