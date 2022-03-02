Турция отказалась вводить санкции против России

Анкара не планирует вводить санкции против России, чтобы оставить открытым канал с Россией.

Об этом в интервью CNN Turk заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать, учитывая приоритеты нашей страны. Должен быть актор, который мог бы говорить с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, когда все бросают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы оставить этот канал открытым", - сказал Калын.

Представитель турецкого президента предупредил, что продолжение войны в Украине может обернуться большой катастрофой для России. По его словам, требования Москвы о признании Крыма и разоружении Украины являются нереалистичными.

Ибрагим Калын считает, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной вряд ли состоится 2 марта. Из-за технических моментов встречу могут отложить на день или два.

Также представитель Эрдогана заявил, что исключение российских спортсменов из международных соревнований не является разумным шагом.

О нежелании Турции участвовать в санкциях против России заявил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях", - приводит слова министра агентство Anadolu в Twitter.

В минувшие выходные западные страны ввели новые санкции в отношении России из-за нападения на Украину, которое в Москве называют спецоперацией. Так, Евросоюз запретил приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией любым российским воздушным судам. ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.

Также сообщается, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.

Источник: vb.kg