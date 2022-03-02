Турсунбай Бакир уулу — Рамзану Кадырову: Ни ты, ни твои джигиты, не заходите с оружием на украинскую землю

Как мусульманин ты знаешь, что убийство одного невинного человека равно убийству всего человечества!
Экс-депутат ЖК напомнил президенту Чечни, что был лично знаком с его отцом
Экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с призывом не направлять чеченские войска в Украину.
По его словам, никакая война не может оправдать человеческие жертвы.
«Рамзан, ты мне как мусульманин брат. Я знал твоего отца — Ахмата хаджи. Мы с ним познакомились в феврале 1999 года в Триполи, столице Ливийской Жамахарии. У нас с тобой общий знакомый был — покойный Мохаммад Садык Мохаммад Юсуф. Просто как человек, знавший твоего отца, хочу сказать: ни в каком качестве ни ты, ни твои джигиты не заходите с оружием на украинскую землю. Напротив, будь праведным мусульманином и внеси свой посильный вклад в прекращение войны между двумя славянскими народами. Никакая война не может оправдать человеческие жертвы. Как мусульманин ты знаешь, что убийство одного невинного человека равно убийству всего человечества! Не забудь, что Украину защищают и мусульмане — её граждане»,- написал Бакир уулу на своей странице в Инстаграме.
Источник: vesti.kg
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