Жанар Акаев избран лидером парламентской фракции «Альянс»

Жанар Акаев избран лидером парламентской фракции «Альянс».

Об этом на своей странице в соцсетях написал помощник Акаева Тилек Нурбеков.

Чингиз Айдарбеков в свою очередь может возглавить Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Источник: reporter.kg