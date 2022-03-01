Бекболот Талгарбеков, общественный и политический деятель: «Сумеет ли Садыр Жапаров соблюсти баланс или, не сумев унять жажду власти, он установит авторитарное правление? Вот над чем надо задуматься»

Б.Талгарбеков: Наша обороноспособность укрепилась, особенно стараниями Камчыбека Ташиева мы не только на равных говорим с таджиками, но получили возможность полноценно отстаивать свои интересы.

— Господин Бекболот, недавно прошел год с тех пор, как Садыр Жапаров приступил к обязанностям президента. Общественность неоднозначно оценивает деятельность президента. Вы хорошо знаете, что он давал обещания, прежде чем приступить к работе президента. Какие он обещания выполнил, как поработал в течение года?

— Конечно, пока рано давать окончательную оценку. Но будет правильно назвать некоторые достижения и определенные недостатки. Из позитивного, в первую очередь в голову приходит золотое месторождение Кумтор. На протяжении многих лет это была проблема кыргызского народа, головная боль. Но действующая власть углубленно изучила вопрос, была объективна, проделала определенную работу, чтобы решить вопрос в интересах Кыргызстана. Даст Бог, говорят, в ближайшее время достигнут соглашения. Если эта проблема решится, то она станет одним из заметных достижений власти.

Во-вторых, прежде чем прийти во власть Садыр Жапаров обещал вести борьбу с коррупцией. Проделывается существенная работа в этом направлении. Здесь нужно оценить труды председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, он привлек к ответственности причастных к коррупции, вне зависимости от того, какую они должность раньше занимали. По словам председателя кабмина, в результате борьбы с коррупцией в бюджет поступил 31 млрд сомов, это огромная сумма. Самое главное – каждая новая власть копала под предыдущую, а свои недостатки не замечала. А сегодняшняя власть, в том числе председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, не пощадил и своих. Кроме того, некоторые новоявленные чиновники попадаются на дурном деле, не просидев на должности и года. Например, задержаны сотрудники «Айыл банка», вице-мэр Бишкека. Появилась вера в неотвратимость наказания, если они ловят на коррупции тех, кого назначили сами.

В-третьих, нам не удается получить подробную информацию по границам, но по дошедшей до нас информации кыргызская сторона твердо отстаивает свою позицию, отстаивает интересы Кыргызстана. Наверное, есть тайна, поэтому не делятся с общественностью. Наша обороноспособность укрепилась, особенно стараниями Камчыбека Ташиева мы не только на равных говорим с таджиками, но получили возможность полноценно отстаивать свои интересы.

Вместе с тем нужно перечислить и недостатки. Во-первых, усилился рост цен. Есть объективные и субъективные причины. Объективная причина – пандемия. Субъективная – не все кадры одинаковые, затесались туда и плохие, не хватает высококвалифицированных специалистов. Это вызывает недовольство народа. Надо это учитывать. Нужно рассмотреть на районном, областном, республиканском уровне, выяснить – решают ли кадры проблемы народа, принять соответствующее решение. Еще одна проблема касается привлечения инвестиций. Есть хорошие планы по этому поводу. Но ни я, ни общественность не видит, чтобы властям удалось привлечь внушительные инвестиции. Без инвестиций трудно добиться развития.

— Еще одно обещание Садыра Жапарова касалось установления народной власти. Была изменена Конституция. Сегодня есть те, кто критикует Конституцию, говорит: «Получилась Ханституция, установилась не власть народа, а хана». Размышляли ли вы по этому поводу?

— Я и до этого говорил и писал. За последние десять лет из-за Основного закона Временного правительства у нас установилась не парламентская система, а анархия. Они исказили суть парламентского правления. Поэтому в народе начали говорить: «Оказывается, парламентское правление плохое». Нынешняя власть добилась серьезного прогресса – поставила точку анархическому и беспорядочному правлению. Это хорошая сторона. Но по новому Основному закону у нас устанавливается авторитаризм. История показала, что в краткосрочной перспективе это выгодно, в течение 3 или 5 лет. Но у такого правления нет будущего. Это показали события в Казахстане. В соседней стране авторитаризм дал позитивный результат в первые 5-10 лет, а затем имел негативные последствия. Сумеет ли Садыр Жапаров соблюсти баланс или не сумев унять жажду власти он установит авторитарное правление? Вот над чем надо задуматься. Если за 2-3 года он воспользуется личной властью, решит проблемы, а потом возьмет курс на установление народной власти, то мы все поддержим, будем аплодировать. Эти вопросы будут связаны с личной политической волей Садыра Жапарова.

— Вы упомянули решение власти по Кумтору. Недавно глава государства заявил, что в этом вопросе большую помощь оказал первый президент Аскар Акаев. Но действующий глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что если не сам Акаев, так его родственники были причастны к делу Кумтора. Уточните пожалуйста, есть ли вина Аскара Акаева или нет. Может замешаны его близкие?

— Я хорошо знаю действия Аскара Акаева, связанные с Кумтором. Беседовал и с адвокатами, и с ним. В 2003 году заключили соглашение, была основана компания «Центерра», в нее вошли и другие месторождения. Судя по тому, что я знаю – в Монголии, Мексике, Турции. Впоследствии были разбирательства и было подозрение, что актив упомянутых месторождений был завышен на 10-15%. Аскар Акаев просил прощения у народа: «Я доверился государственной комиссии и правительственной комиссии. Если это действительно так, то на мне лежит моральная ответственность, так как тщательно не проверил». Это, во-первых.

Во-вторых, разговоры о том, что Аскар Акаев воровал – это 100% ложь. Слова Акылбека Жапарова – это сплетни. Ни дети, ни родственники Акаева не были замешаны. Для меня непонятно, почему он сделал такое заявление. Потому что в 2012 году власть Атамбаева наняла израильскую компанию «Мушкат», сказал ей: «Докажите, что Акаев воровал на Кумторе». За эту услугу заплатили. Они год проверяли, ничего не нашли, но надо было отработать деньги. Поэтому они написали предположение: «Возможно, близкие Акаева вывезли с Кумтора 55,5 млн долларов». Я запросил у депутатов этот документ и изучил своими глазами. Я спросил: «Тут нет никакого факта, почему вы ссылаетесь на предположение?» Мне ответили: «Мы не ссылаемся, Акылбек Жапаров по собственной инициативе так говорит». Возможно, это следствие личного противостояния Акылбека Жапарова с Акаевым. Аскар Акаев во второй раз побывал в Кыргызстане. Тогда я задал вопрос председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву: «Почему Акылбек Жапаров распространяет ложную информацию?» Он мне ответил: «Я поговорил с этим человеком, больше так не будет». Но председатель кабмина повторно озвучил информацию недавно. Я хочу отметить одно – Аскар Акаев ничего не брал с Кумтора! Акылбек Жапаров повторно озвучивает информацию, словно у него личные счеты с Акаевым. Возможно таким образом мстит, в общем, это загадка.

— После приезда и отъезда Акаева вы сказали: «Надо вернуть и Курманбека Бакиева». Эти слова вызвали дискуссию среди общественности. Воплотится ли это в жизнь или эти слова не имеют под собой почву?

— Почему я так сказал? Когда Садыр Жапаров боролся за должность президента, в е го программе говорилось: «Я объединю кыргызский народ». Слава Богу, мы не воюем между собой, как это было с таджиками. Они пришли к согласию, когда погибли сто тысяч человек. И нам нужно прийти к согласию. Одно из хороших дел Садыра Жапарова заключается в том, что он открыл дорогу к приезду первого президента. Сказал: «Если вы невиновны – докажите. Если виновны – ответите». Приехал, не воровал, как оказалось, признал моральную вину – но за это не судят. После этого среди общественности возникло немало вопросов. Ко мне обращались и говорили: «Приехал первый президент, почему бы не вернуть и второго президента». Я сказал: «Конечно, цель Садыра Жапарова – укрепить дружбу кыргызского народа. Прошло больше десяти лет с тех пор, как Курманбек Бакиев оставил свой народ. Если он в чем-то виновен – пускай привлекут к ответственности. Во-вторых, есть много вопросов по апрельским событиям, а их правду никто не услышал». По моему личному мнению, должен приехать и Бакиев, озвучить свою правду, если виновен – привлекут к ответственности, нет – его надо оправдать. Это не простые слова, я внес предложение. Если бы Садыр Жапаров согласился, я бы выступил посредником, отправился в Минск и встретился с Бакиевым. Мы вместе работали как губернаторы, знакомы. Готов сказать: «Курманбек Салиевич – езжайте в Кыргызстан, озвучьте свою правду». Но в то время начались выборы, потом был конфликт на границе и у президента не было времени вернуться к этому вопросу. Если этому вопросу будет уделено внимание, если мои слова дойдут до главы государства, он, наверное, озвучит свое мнение.

— В последнее время члены Временного правительства пристают к Камчыбеку Ташиеву. По любому вопросу к нему цепляются. А не связано ли это с тем, что возобновилось уголовное дело по Ошским событиям?

— Конкретного ответа по этому поводу у меня нет. Я лишь могу посоветовать председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и генералу Исмаилу Исакову собраться за круглым столом. Судя по тому, что я знаю, они не являются непримиримыми врагами. Им надо решить все вопросы с глазу на глаз. Если они хотят, я могу организовать круглый стол. Вместо того чтобы обвинять друг друга в социальных сетях, СМИ, им следовало бы сесть за стол переговоров, прийти к взаимопониманию по разногласиям, касающимся границ и других вопросов.

— Есть еще один противоречивый для общественности вопрос – отдельные люди требуют закрыть финансируемые из-за границы СМИ и НПО, мол, они нарушают единство кыргызского народа. Какого вы мнения по этому поводу?

— Я далек от того, чтобы называть все НПО агентами и врагами. У них есть свой устав, свои задачи. Надо рассмотреть. Если они решают социальные вопросы, защищают права человека, а мы их закроем – то превратимся в авторитарную страну. Если же они заняты политическими вопросами – то надо закрывать, а не играть в кошки-мышки. Можно доказать, если они увлеклись политикой, будоражат народ и провоцируют переворот. В таком случае обязательно надо принять меры.

— Генпрокуратура направила в Жогорку Кенеш представление о привлечении к ответственности Адахана Мадумарова, депутаты рассматривают вопрос. Как вы думаете, это было правильное решение?

— По-моему личному мнению, это неправильное решение. Не поддерживаю. Потому что Садыр Жапаров, говоря об этом протоколе, отметил, что он не вступил в силу и он может вступить в силу только при ратификации парламентами обеих стран. Если с юридической точки зрения оценить действия Мадумарова, то он несет моральную ответственность. Но в преступлении обвинить нельзя. Это давление на оппозицию, болезнь, оставшаяся от предыдущих властей. По возможности надо вернуть документы, отправленные в Жогорку Кенеш.

— Мы благополучно пережили зиму, но впереди много проблем. Какие проблемы власти должны решить в первую очередь?

— Сейчас всех беспокоит рост цен. Кабинет министров должен поработать над снижением его последствий. Сегодня кабмину следует основательно заняться экономикой. Уже решаются вопросы, касающиеся Кумтора, борьбы с коррупцией, границы. Что касается борьбы с ростом цен, то работа в этом направлении идет из рук вон плохо. А ведь это создает социальное напряжение и в один день может произойти взрыв. Вместо того чтобы найти эффективные пути выхода из ситуации, они решили повысить налоги, что было лишним. Они заблуждаются, если решили пополнить бюджет и решить проблемы путем повышения налогов. Вместо этого могли бы привлекать инвестиции, улучшать отношения с другими странами, найти иные пути развития экономики. Призываю не цепляться на дела, которые уже налажены, надо заняться экономикой.

— В конце интервью свободный микрофон.

— Я бы пожелал кыргызскому народу согласия и единства. Если не будем враждовать друг с другом, если не будем делиться на старшее и младшее поколение, на север-юг, на бывших и новичков, сплотимся, то добьемся успеха. Перевороты нам вовсе не нужны. Кыргызский народ должен забыть об этом. Осталось пять лет до окончания правления Садыра Жапарова. Всем нам надо участвовать в выборах, чтобы они проходили честно. Отныне нам надо избирать президентов в рамках закона.

Источник: газета «Майдан.kg» №5 от 23.02.2022 / стр. 3, gezitter.org