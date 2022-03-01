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В Казахстане предложили переименовать партию «Нур Отан»

В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии.

Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов предложил переименовать партию «Нур Отан» в «Аманат». Об этом сообщает издание «Vласть».

«Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии«, — сказал он.

Источник: reporter.kg

           

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