"Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат"

Бишкек, "Саясат. kg". Практически все западные СМИ сегодня говорят об агрессии России против Украины.

Практически все западные СМИ сегодня говорят об агрессии России против Украины. Но мне вспоминаются некоторые факты, которые вынуждают меня смотреть на события иначе.

В начале 2014 года США вместе с Великобританией и ЕС устраивают на Украине государственный переворот. При этом Вашингтон рассматривает Украину лишь через призму своих военных интересов. Очевидно, поэтому к власти приводятся партия «Правый сектор» и другие политические силы, которые используют нацистские символы и приветствия, прославляют Гитлера и его пособников, так что их вполне можно считать неофашистами, заявившими о новом курсе, в основе которого лежала ненависть к России.

Украина – это двуязычное государство. На её западе в основном говорят на украинском языке. На востоке и юге почти для всех, если не родным, то каждодневно используемым, является русский язык. В этих регионах всегда были сильны симпатии, близость к России, большинство жителей там считают себя русскими. Но эти различия никогда не мешали всем жить в мире и согласии. Новые, марионеточные власти Украины под руководством Запада сделали всё, чтобы превратить их отношения в смертельную вражду.

Сначала, в 2014 году, на востоке Украины был отменен государственный статус для русского языка, затем были введены ограничения на его использование. Первые мирные демонстрации и митинги живущих на Украине русских против этой политики были жестоко подавлены властями и боевиками «Правого сектора». В Одессе 2 мая 2014 года протестующие русские были загнаны сторонниками «Правого сектора» в Дом профсоюзов, затем здание было подожжено. В пожаре погибло от 42 до 140 человек. Власти не стали проводить расследование этих событий. Виновные не названы, не наказаны.

После этой незабываемой трагедии страсти вскипели. О решении отделиться от Украины объявили жители Крыма и Донбасса. Киев ответил войной на Донбассе. За 8 лет, которые длится эта война, власти Украины применяли все виды оружия, включая огромное количество самого современного оружия, безвозмездно полученного от США. По данным ООН, погибло более 13 тысяч человек, 4 тысячи из которых мирные жители. Руководство Украины ни разу не согласилось сесть за стол переговоров с донбассовцами. А к февралю 2022 года обстрелы Донбасса украинской армией активизировались. Все указывало на то, что Киев готовится вернуть эти территории силой.

22 февраля президент Путин объявил, что Россия признала республики Донбасса независимыми и берет их под свою защиту. И после этого обстрелы Донбасса не прекратились. Наоборот, ещё более усилились.

В такой обстановке нынешняя реакция Москвы на происходящие события оказалась ожидаемой. Скорее, надо удивляться, что она не наступила раньше за эти годы, которые Порошенко и Зеленский, исходя из установок США, Великобритании и ЕС о поддержке, проводили политику, нацеленную не на поиск мирного решения, а на конфронтацию с Россией. А может, именно это желали или провоцировали власти Украины и ее кукловоды?!

В том, что славная Украина пришла к нынешней страшной трагедии, огромная вина президента Зеленского - вследствие отсутствия у него профессиональных знаний и опыта, но, прежде всего, из-за его безответственного и жестокого отношения как к украинцам, так и ко всему человечеству. И теперь единственным выходом в складывающейся ситуации Зеленский видит увеличение числа потерь среди мирного населения Украины. То есть фактически население страны используется в качестве ЖИВОГО ЩИТА. Уже сообщаются о фактах обстрелов жилых помещений и убийств гражданского населения Украины со стороны вооруженных сил Украины и вооруженных националистических формирований.

Итог войны, которая сейчас началась между Россией и Украиной, по логике обстоятельств и событий, предрешён. Российская армия обходит стороной города, блокирует столицу Киев и крупные транспортно-логистические узлы Украины. Русские войска последовательно уничтожают все военные объекты, делают так, что США уже не смогут использовать территорию Украины как свою военную базу. По этим действиям можно судить, что у России отсутствует цель захватить и удержать территорию Украины. Всё говорит о том что, когда эти цели будут достигнуты, войска вернутся в Россию или/и на территорию недавно признанных Россией республик Донбасса.

Полагаю, надеюсь, кровопролитие скоро прекратится.

В эти дни, когда информационные ресурсы планеты, большинство которых сосредоточены в Европе и в США, создают ощущение, что весь мир восстал против России и Путина, важно напомнить, что множество народов Азии, Африки, Южной и Центральной Америки отвергают политику монопольного диктата Запада, прежде всего, англо-саксонского мира над человечеством. И я вхожу в число этих граждан планеты. Уверен: нас - большинство!

Протест против цинизма Запада, высокомерно и самонадеянно считающего себя в праве решать наши судьбы, учить, как нам жить, в Ираке и Югославии, Сирии и Ливии, на Кубе и в Венесуэле, на всей планете нашей - моя эмоциональная реакция на события в Украине. Нравственная память не позволяет мне предать наших отцов, павших в борьбе с фашизмом на фронтах Отечественной.

А мой прагматизм диктует мне необходимость поддержки России ради миллионов кыргызстанцев, мигрантов и живущих на Родине, благополучие которых в огромной мере зависит от благополучия и устойчивости Российской Федерации.

Калнур Ормушев