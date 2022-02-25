Полиция задержала граждан, которые выступали в Алматы в поддержку Украины

Отмечается, что 24 февраля гражданские активисты вышли на пикет у здания консульства России в Алматы.

В Казахстане, в городе Алматы сотрудники милиции задержали и увезли гражданских активистов, которые вышли на акцию протеста, выражая поддержку Украине.

Отмечается, что 24 февраля гражданские активисты вышли на пикет у здания консульства России в Алматы.

Источник: Govori.TV