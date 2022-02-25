Вместо Сулайманова депутатом может стать Эмиль Жамгырчиев

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов был назначен полпредом президента в Иссык-Кульской области.

Вместо него депутатом по списку партии «Альянс» может стать Эмиль Жамгырчиев.

Согласно списку, Жанарбек Акаев получил 4 тысячи 977 голосов, а следом идет Эмиль Жамгырчиев с 4 тысячами 604 голосами.

Эмиль Жамгырчиев трудился заместителем главы ныне расформированной Финполиции. Был обвинен в получении взятки в 50 тысяч долларов. Он заплатил государству 20 млн сомов и вышел под домашний арест.

На парламентских выборах 28 ноября 2021 года он был кандидатом по списку партии «Альянс».

Источник: Марал радиосу, gezitter.org