«Мы тоже не дураки». Депутат Токторбаев раскритиковал Мадумарова

В ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша депутат Женишбек Токторбаев заявил, что Адахану Мадумарову не нужно выступать учителем для коллег.

«Пускай прекращает выступать в качестве учителя. Или здесь все, кроме Мадумарова безграмотные, или один Мадумаров переживает за страну? Оставшиеся 88 депутатов тоже были избраны народом. Слава Богу, ума у нас хватает. Мы не нуждаемся в наставлениях Мадумарова», — сказал Женишбек Токторбаев.

Чуть ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Адахан Мадумаров предложил согласовать предложенный кабмином пакет законов о национальной безопасности с новой Конституцией.

По словам Мадумарова, три законопроекта были разработаны еще в 2018 году.

«Нам нужны концептуальные изменения, поэтому эти проекты нужно написать заново, довести дело до конца», — сказал он.

Источник: Govori.TV, gezitter.org