Дарига Назарбаева покидает Мажилис

Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, передает Zakon.kz.
Издание приводит текст обращения Назарбаевой.
"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.
Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны.
Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа.
Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.
Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось.
Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.
Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества.
Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.
И должности для этого не нужны", – говорится в обращении старшей дочери Нурсултана Назарбаева.
Источник: vb.kg
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