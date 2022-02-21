Между Феликсом Куловым и Темирланом Султанбековым разгорелся спор из-за прошлого Жапарова

15 февраля на пресс-конференции председатель кабмина Акылбек Жапаров рассказал, при каких обстоятельствах в 2012 году он покинул пост министра финансов.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов заявил, что Акылбек Жапаров покинул пост министра финансов в 2012 году из-за того, что проявил несогласие с политикой заимствования средств, которую на тот момент начал президент Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 15 февраля на пресс-конференции председатель кабмина Акылбек Жапаров рассказал, при каких обстоятельствах в 2012 году он покинул пост министра финансов.

"Дорога, ТЭЦ и "Датка-Кемин" не приносят прибыли. Поэтому у меня возник спор с Алмазбеком Атамбаевым, и я покинул пост министра финансов из-за несогласия с его политикой брать кредиты. Я ему сказал, что придется их возвращать", - заявил он.

После этой пресс-конференции Жапарова его слова прокомментировал соратник Алмазбека Атамбаева, председатель партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков.

"Атамбаев никогда не приглашал Акылбека Жапарова быть министром. В начале 2010-х годов, когда после революции Кыргызстан выбрал парламентскую систему правления, партии, которые проходили в парламент, создавали коалицию большинства. В коалиции большинства, которая была создана партией "Республика", Омурбек Бабанов возглавил правительство. В нее входили различные фракции, одной из которых была фракция "Ар-Намыс". Депутатом от этой фракции был Акылбек Жапаров. В дальнейшем эта фракция предложила на пост министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, и он стал министром.

В 2012 году по предложению партии "Ата Мекен", по их настойчивой политике против Бабанова, коалиция большинства распалась, правительство Бабанова полностью ушло в отставку. То есть Акылбек Жапаров ушел не один, как он говорит, не согласившись… Такого не было – ушло правительство в отставку. Фракция "Ар-Намыс" сама сменила своего представителя на Ольгу Лаврову, фракция "Ар-Намыс" продвигала Ольгу Лаврову, а Акылбека Жапарова они сами же и убрали. Он никогда по квоте СДПК или другой партии не был. Это все ложь", - заявил Султанбеков.

Мнение Кулова

"Попросили ответить на слова председателя партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова, который опроверг заявление главы кабмина Акылбека Жапарова о том, что тот когда-то ушел с должности из-за несогласия с политикой президента Алмазбека Атамбаева.

Поскольку упомянута парламентская фракция политической партии "Ар-Намыс", лидером которой являюсь, меня попросили сделать соответствующие пояснения по этой ситуации.

Действительно, Акылбек Жапаров был избран министром финансов по предложению нашей партии "Ар-Намыс". После того как Бабанова освободили от должности премьер-министра, по Конституции все члены правительства также уходили в отставку, но продолжали исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Акылбек Жапаров проявил несогласие с политикой заимствования средств на проекты, которые не приносят прибыли, приведут к увеличению долгового бремени страны, и, несмотря на поддержку фракции, он принял решение не оставаться в следующем составе правительства.

Тогда я переговорил с новым премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым и спросил, кого бы он хотел видеть на посту министра финансов вместо Акылбека Жапарова. Сатыбалдиев попросил поддержать кандидатуру Ольги Лавровой.

Так что Темирлан Султанбеков, в то время не занимавший никаких должностей в госорганах и в партии СДПК, по прошествии определенного времени вполне мог получить искаженную информацию", - считает Феликс Кулов.

Еще один ответ Султанбекова

Председатель партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков не остался в стороне от комментария Феликса Кулов и заявил, что 10 лет назад между ним и Акылбеком Жапаровым складывались не очень хорошие отношения.

"Наверное, кое-кто сильно попросил, чтобы Феликс Кулов попытался выставить меня в нелицеприятном свете, и Феликс Шаршенбаевич, как и следует чиновникам старой формации, которых народ страны уже списал со счетов, написал:

"Акылбек Жапаров проявил несогласие с политикой заимствования средств на проекты, которые не приносят прибыли, приведут к увеличению долгового бремени страны, и, несмотря на поддержку фракции, он принял решение не оставаться в следующем составе правительства".

Предположительно, Феликс Кулов выше указал, что это касается проектов ТЭЦ, "Датка-Кемин" и дороги.

Однако в 2012 году речь шла только о "Датке-Кемине", и никаких переговоров по кредитам по другим проектам даже еще не начались. Как умудрился Акылбек Жапаров выйти против проектов, которых еще даже не было? Но это ладно, к чудным рассказам Акылбека Жапарова мы давно уже привыкли, в этот раз удивляет, как тогда Феликс Кулов мог наблюдать еще и за этим, может, у них была тогда машина времени?

А вот второй факт: 13 сентября 2011 года 15 депутатов из 25 попытались сместить с поста лидера фракции "Ар-Намыс" Феликса Кулова, назначив более принципиального политика Камилу Талиеву.

15 сентября ситуация во фракции "Ар-Намыс" обсуждалась на пленарном заседании Жогорку Кенеша, после чего уже вышедшие из фракции депутаты приняли решение исключить Феликса Кулова и вице-спикера парламента от "Ар-Намыса" Бодош Мамырову из состава политобъединения.

Но самое смешное: Феликс Кулов 15 сентября вечером объявил, что готов простить всех предавших депутатов из фракции "Ар-Намыс", кроме Акылбека Жапарова.

Оказалось, что это из-за того, что Акылбек Жапаров, используя "Ар-Намыс", пытался стать премьер-министром Кыргызстана. Позже Феликс Кулов объявил, что исключили Акылбека Жапарова из партии "Ар-Намыс" и что вообще Жапаров - ошибка партии.

А теперь же спустя годы вдруг Феликс Кулов после, как он пишет, "просьб ответить" говорит о том, что "Акылбек Жапаров не хотел быть министром снова, хотя мы во фракции все его так поддерживали!".

И свой последний абзац Кулов заканчивает словами о том, что Темирлан Султанбеков совсем молодой и не знает событий. Как говорится, одно оправдание закончилось, начинается второе.

Но факт в том, что за годы руководства партией Феликс Шаршенбаевич, к сожалению, развалил свою партию, приведя ее с больших высот до самых глубоких впадин кыргызской политики, ну а мы, наоборот, восстановили разрушенную партию и ведем ее к дальнейшим успехам, поэтому прошу Кулова все-таки поддерживать совесть, хотя бы ради исторической справедливости", - написал Темирлан Султанбеков у себя на странице в Facebook.

Ответ Кулова Султанбекову

Феликс Кулов считает, что Темирлан Султанбеков свой пост обосновал, собрав слухи из сомнительных и недостоверных источников, сопроводив дешевыми выпадами человека, стремящегося всем и вся давать свою оценку.

"Сразу замечу, что он не опроверг мои доводы по Акылбеку Жапарову, а просто решил перевести тему на то, что в моей фракции, когда наша партия была в Жогорку Кенеше, произошел раскол и часть депутатов пыталась освободить меня от должности лидера парламентской фракции. Для убедительности Темирлан сослался на сомнительные источники, пользовавшиеся слухами, а не на самих депутатов. Это вполне объяснимо, так как в то время Темирлан еще под стол пешком ходил и был совершенно далек от всего, а не только от политики.

Не хотел ворошить грязное белье, но некоторые из десяти депутатов-раскольников позже мне в доверительной беседе признались, что получили команду расколоть фракцию от бывшего президента, который на меня, как всем хорошо известно, "неровно дышал". Когда во всем разобрались, то фракция не только вновь восстановилась в прежнем виде, но стала еще более окрепшей. Более того, после этого я был избран лидером парламентского большинства. Должен заметить, что закон бумеранга сработал против интриганов и партия бывшего лидера СДПК полностью развалилась и перестала существовать.

Сейчас появилось нечто отдаленно на нее похожее, состоящее из двух букв "СД", которую возглавил неглупый, гонористый, однако не очень культурный и амбициозный юноша. Вместе с тем нельзя не отметить такое его качество, которое не может не импонировать, как преданность своему патрону. Бывшего руководителя страны по-человечески очень жаль, и я искренне желаю ему достойно выйти из той ситуации, в которой он сейчас находится. Такой участи врагу не пожелаешь. Я откровенно говорил и писал о его невиновности по делу Батукаева, неубедительны обвинения против него также по ТЭЦ и историческому музею... Надо быть объективным, как говорится, ничего личного...

Совершенных людей не бывает. Недостатки есть у всех, в том числе у Акылбека Жапарова, еще больше их у меня. Но в отличие от некоторых молодых и амбициозных мы умеем их признавать и исправлять, а также не позволяем себе опускаться до примитивных подколов и оскорблений. У Темирлана Султанбекова все еще впереди, если, конечно, он спустится с небес на землю и перестанет себя видеть в роли судьи.

Что касается партии "Ар-Намыс", то сейчас идет естественный процесс ее реформирования. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Поэтому не надо переживать за ее судьбу. Все идет по плану, озвученному еще более года назад", - заявил Кулов.

Источник: kaktus.media