Вице-мэру города Бишкек Нурлану Шаршеналиеву переданы функции по вопросам муниципального имущества, землепользования, строительства и архитектуры.
В целях повышения эффективности реализации направлений городской политики утверждены распределение обязанностей между руководством города и перечень территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии города Бишкек, деятельность которых курирует и координирует мэр, первый вице-мэр и вице-мэры города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В столичной мэрии новые кадровые назначения
По ее данным, первым вице-мэром города Бишкек назначен Мирлан Байгончоков, курирующий вопросы экономики и финансов. Данное решение принято по итогам коллегии мэрии города Бишкек с участием председателя кабмина Акылбека Жапарова, где поставлены задачи по развитию экономики и увеличению доходов, выявления резервов местного бюджета и улучшения администрирования налоговых и неналоговых доходов, также приоритетной задачей является реализация Программы развития города Бишкек до 2026 года "Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица".
Байгончоков будет координировать работу Департамента экономики и инвестиций мэрии города Бишкек и департамента городского хозяйства мэрии города Бишкек в части финансирования из городских источников деятельности систем жизнеобеспечения города.
Другим распоряжением мэрии города Бишкек Максатбек Сазыкулов назначен вице-мэром города Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и цифровизации.
Вице-мэру города Бишкек Нурлану Шаршеналиеву переданы функции по вопросам муниципального имущества, землепользования, строительства и архитектуры.
Вице-мэру города Бишкек по социальным вопросам Виктории Мозгачевой переданы дополнительные вопросы по работе с молодежью и развитию туризма.
Вице-мэр города Бишкек Азат Узаков будет курировать вопросы транспорта, ранее курировавший вопросы градостроительства и архитектуры.
Источник: vb.kg
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