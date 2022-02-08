(Видео) Уроженец Чуйской долины - генерал Ивашов - потребовал отставки Путина

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной.

Свое заявление офицер, известный своими просоветскими и патриотическими взглядами, сделал в качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания". В эфире "Эха Москвы" он оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки.

Источник: vb