(Видео) Уроженец Чуйской долины - генерал Ивашов - потребовал отставки Путина

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной.
Свое заявление офицер, известный своими просоветскими и патриотическими взглядами, сделал в качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания". В эфире "Эха Москвы" он оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки.
Источник: vb
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