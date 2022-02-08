Айбек Джунушалиев прокомментировал слухи о своей отставке

В настоящее время я нахожусь на выезде с президентом.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал агентству «Кабар» слухи о своей возможной отставке.
По его словам, он не планирует уходить в отставку и ничего об этом не слышал.
«В настоящее время я нахожусь на выезде с президентом. Об отставке речи не заходило», - сказал он.
Ранее в социальных сетях активно обсуждался вопрос возможной смены мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Так, одним из кандидатов на пост нового мэра называли главу бишкекского управления архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства Таланта Иманакун уулу.
Напомним, Айбек Джунушалиев занимает пост мэра Бишкека с 3 сентября 2021 года.
Источник: Кабар
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