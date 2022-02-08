Эмомали Рахмон готовит новую провокацию?

Четырехдневный апрельский конфликт на кыргызско-таджикской границе, по официальным данным, унес жизни 36 граждан Кыргызстана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил сегодня Согдийскую область. Об этом сообщают СМИ РТ.
По официальной версии глава государства примет участие в праздновании древнего праздника "Сада", откроет новые сады и виноградники, а также ряд административных, социальных, промышленных предприятий, культурно-развлекательных центров Согдийской области.
Между тем не исключено, что президент Таджикистана также проверит боеготовность области на случай повторения приграничного конфликта, так как регион граничит с Кыргызстаном.
Напомним, в начале апреля 2021 года Эмомали Рахмон также посещал Согдийскую область с целью открытия ряда учреждений, но уже через несколько дней на границе произошли крупные столкновения между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. При этом таджикская сторона заранее готовилась к этому конфликту, загодя начав копать окопы и эвакуировав местное население.
Четырехдневный апрельский конфликт на кыргызско-таджикской границе, по официальным данным, унес жизни 36 граждан Кыргызстана. Ранения получили 180 кыргызстанцев. На территории нашей страны были уничтожены здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры, 170 жилых домов и другое движимое и недвижимое имущество кыргызских граждан.
Источник: vb.kg
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