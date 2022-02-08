Темирлан Султанбеков рассказал, из-за чего на самом деле поругались Атамбаев и Назарбаев

Конечно же, убедить российское руководство было делом трудным, кремлевские чиновники были против.

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков рассказал о главной причине ссоры между бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И причина этой ссоры связана не с речью Атамбаева в октябре 2017 года, а из-за инцидента в 2016 году, связанного с "Ата-Бейитом".

Редакция Kaktus.media приводит заявление политика.

"Недавно экс-президент Атамбаев сделал заявление по поводу трагических январских событий в Казахстане. Его слова были тепло восприняты братским казахским народом.

В тексте своего заявления Алмазбек Атамбаев указал, что ни для кого не секрет, что его отношения с Нурсултаном Назарбаевым оставляли желать лучшего после сентября 2016 года.

Конечно же, Алмазбек Шаршенович в силу своей скромности ранее никогда не рассказывал о событиях сентября 2016 года и вряд ли расскажет потом...

Между тем не только народы Кыргызстана и Казахстана, но даже представители высших политических кругов ошибочно считают, что отношения Атамбаева и Назарбаева оборвались после октябрьской речи 2017 года Алмазбека Шаршеновича против Нурсултана Абишевича в ответ на вмешательство в выборный процесс Кыргызстана.

Так о каких событиях в сентябре 2016 года упомянул экс-президент Алмазбек Атамбаев?

В начале сентября прошли вторые Всемирные игры кочевников, которые дали большой импульс всему обществу, вдохновляли на новые успехи каждого кыргызстанца и вселяли веру в лучшее будущее нашей страны...

А 16 сентября 2016 года под председательством председателя Совета глав государств СНГ, президента Кыргызстана Атамбаева состоялось юбилейное заседание Совета глав государств СНГ.

На следующий же день, 17 сентября 2016 года, исполнилось 60 лет президенту Алмазбеку Шаршеновичу Атамбаеву, и многие остались поздравить его.

Утром из государственной резиденции президенты и премьер-министр Молдовы готовились выехать к "Ата-Бейиту", чтобы возложить цветы к мемориалу памяти погибших в 1916 году.

Надо сказать, что решение о проведении поминальных мероприятий в память 100-летия трагических событий было рискованным шагом, так как могло негативно отразиться на кыргызско-российских отношениях, однако сделать это было долгом нашего поколения перед предками. Мы знаем, что по этому поводу было много споров между Москвой и Бишкеком.

По подсчетам ученых и историков, около 200 000 наших предков погибло в ходе Үркүна. 1916 год остался в преданиях, в песнях безутешной души, в плаче о невосполнимых утратах, в воспоминаниях нашего народа. Все это держалось глубоко в душе народа 100 лет - об этом нельзя было говорить, об этом нельзя было писать, об этом нельзя было рассуждать. Десятки тысяч тел наших предков так и не были достойно погребены, а память об этой страшной истории не давала нам спокойно жить.

Благодаря указу Алмазбека Атамбаева в 2016 году в Кыргызстане собирали кости людей во всех горных рядах, перевалах. Проводили похороны, читали молитву за упокой души через 100 лет после смерти людей, снимали фильмы, писали картины, проводили широкое обсуждение, открывали мемориалы и памятники. Мы наконец смогли уверенно и без стыда говорить, что мы потомки героического народа и что у нас есть своя история, и мы ее знаем и чтим.

Ученые, интеллигенция, да и широкие массы народов соседних стран не смогли добиться подобного в своих странах, как, например, в Казахстане, а в некоторых, например в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, даже не пытались, хотя ужасы царского режима настигли их предков в 1916 году так же, как и наших.

Конечно же, убедить российское руководство было делом трудным, кремлевские чиновники были против. И этот их настрой знали и на местах. Так, во время двусторонней встречи в Ташкенте во время саммита ШОС покойный Ислам Каримов открыто сказал Атамбаеву, что Кремль против того, чтобы вспоминать трагедию 1916 года и что Путин никогда не посетит подобный мемориал.

Но Атамбаев смог убедить президента России в том, что только признанием правды, только вместе можно перевернуть эту черную страничку в истории народов. И 17 сентября 2016 года главы государств, в том числе и президент Российской Федерации Владимир Путин, собирались выехать из государственной резиденции к мемориалу 1916 года возложить цветы.

Однако, когда они собрались вместе перед выездом, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев схватил за руку Владимира Путина и стал уговаривать его не ехать к "Ата-Бейиту", так как это антироссийское мероприятие, а в Казахстане не проводились такие мероприятия из уважения к России и что теперь его - Назарбаева - неправильно поймут в Казахстане, если он пойдет возлагать цветы к мемориалу, не сделав этого у себя в стране. При этом он назвал Атамбаева националистом и разжигателем межнациональной вражды, а тот ответил, что никто не мешал и Назарбаеву почтить память погибших в трагедии предков и что в его годы надо бояться только Бога.

После бурного спора двух президентов Путин постоял в раздумьях и все-таки поехал вместе с Алмазбеком Атамбаевым, президентом Армении и премьер-министром Молдовы отдать дань памяти жертвам трагических событий. И это, на мой взгляд, говорит о мудрости президента России.

В итоге Назарбаев сразу же поехал в аэропорт и улетел в Астану, ну а Путин после возложения венков к мемориалу жертвам трагедии 1916 года поехал с Атамбаевым в его резиденцию в селе Кой-Таш.

Темирлан Султанбеков рассказал, из-за чего на самом деле поругались Атамбаев и Назарбаев

Владимир Путин как мудрый человек прекрасно понимал, что поминальные мероприятия в Кыргызстане 2016 года и участие в них на самом высоком уровне России позволят навсегда закрыть черную страницу в истории наших народов, которую политические провокаторы частенько использовали в целях ухудшения отношений двух стран. А народ Кыргызстана и сегодня безмерно благодарен лидеру России за дань уважения к жертвам трагедии, за мудрость и человечность.

Это было поистине золотым временем в истории современного Кыргызстана - наша страна и во внешней политике, и в экономике, энергетике, и в культуре - везде прорывалась вперед.

Люди говорят: "Что имеем, не храним, потерявши, плачем". Отчетливо это было заметно по анализу общественного мнения, когда произошел энергетический сбой во всей Центральной Азии. Тогда люди стали хвалить экс-президента Атамбаева за сформированное собственное энергетическое кольцо.

А сколько было в то время поворотных событий и решений, подобных тому, что я описал выше, - история умалчивает.

Надеюсь, что однажды Алмазбек Атамбаев все же продолжит писать свои автобиографические очерки, не останавливаясь на замечательно написанных рассказах о своем детстве, и тогда мы бы многое еще узнали..." - написал Темирлан Султанбеков.

Источник: kaktus.media