Дочь Назарбаева Дарига не вошла в состав политсовета Nur Otan

По словам Токаева, партия нуждается в кардинальной перестройке.

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат нижней палаты парламента Дарига Назарбаева не вошла в обновленный состав бюро политического совета правящей партии Nur Otan. Обновленный список опубликован на сайте партии.

Вместе с ней бюро покинули бывший премьер-министр страны Аскар Мамин и возглавляющий мажилис (парламент) Нурлан Нигматулин.

В обновленный состав бюро политсовета вошли девять человек, среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, депутат мажилиса Ерлан Саиров, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, депутат маслихата Мангистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь» Элина Паули.

Бюро политического совета - руководящий орган партии.

Бюро руководит работой партии в период между съездами и заседаниями политического совета, рассматривает актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы.

В конце 2020 года в состав бюро Nur Otan входили Касым-Жомарт Токаев, Бауыржан Байбек, Аскар Мамин, Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматулин, Асет Исекешев, Наталья Годунова, Марат Тажин, Александр Павлов, Дархан Кыдырали и Даулет Карибек.

Ранее, 28 января, Токаева избрали председателем правящей партии вместо Назарбаева, который возглавлял политическое объединение с момента его основания в 1999 году. О планах передать председательство в Nur Otan Токаеву первый президент говорил ранее, заявив, что тот «обладает всей полнотой власти» и конфликта в политической элите Казахстана нет.

По словам Токаева, партия нуждается в кардинальной перестройке. Он предложил пересмотреть организационную структуру политической силы, в частности упразднить должность первого заместителя председателя партии, а вместо нее ввести позицию исполнительного секретаря, «а также других секретарей по соответствующим направлениям».

Источник: centralasia.media