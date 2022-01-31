Камчыбек Ташиев: В феврале поступит новая техника

Для укрепления границы начиная с февраля поступит много единиц военной техники, какую вы еще и не видели.

В феврале поступит новая военная техника. Об этом 29 января после встречи с официальной делегацией Таджикистана, выступая перед жителями села Ак-Татыр Баткенского района, сообщил Камчыбек Ташиев.

По его словам, военная техника приобреталась и до этого.

«Для укрепления границы начиная с февраля поступит много единиц военной техники, какую вы еще и не видели. Все это мы направим в Баткен. Государство купит все это на свои деньги, своими силами», — сказал Ташиев.

Источник: Медиа центр