«Мы загоняем народ в нищету». Между депутатом и замминистра сельского хозяйства произошла перепалка

На что Айжигитов заявил, что законопроект о внесении изменений в Закон «О пастбищах» Минсельхоз придумал, чтобы распилить эти $135 млн.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию между депутатом Султанбаем Айжигитовым и заместителем министра сельского хозяйства Нурланом Шериповым произошла перепалка из-за законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс, Закон «О пастбищах»)» .

Депутат поинтересовался о $135 млн, выделенных в прошлом году Всемирным банком на развитие сельского хозяйства.

Нурлан Шерипов не смог ответить на вопрос. Сказал что не знает ничего об этих деньгах и в письменном виде ответит позже, как только получит информацию.

На что Айжигитов заявил, что законопроект о внесении изменений в Закон «О пастбищах» Минсельхоз придумал, чтобы распилить эти $135 млн.

Суйлтанбай Айжигитов пояснил, что согласно этому законопроекту 75 % рентабельных земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий переходит в бессрочное пользование Министерству сельского хозяйства. Это делается для развития сельхозкооперативов, семенных и племенных хозяйств.

По словам Айжигитова, отойдут Минсельхозу и пастбища, которые расположены близ сел, на которых сельские жители выпасают скот. А гонять скот на джайлоо не у всех есть возможность.

По мнению депутата, в этом случае пойдет новая волна миграции. Все кто в настоящее время занимается скотоводством будут, вынуждены уезжать из страны на заработки.

«Чтобы «распилить» эти 135 млн $ вы идете на антинародные, антиконституционные шаги. Вы знаете к чему это приведет? Вы знаете обстановку в стране? Вы знаете настроение народа на сегодняшний день? Как только вот это изменение мы внесем, Взорвется просто вся страна. Вы что со страной делаете, ребята? Куда вы ее ведете? Вообще президент в курсе этих вещей? Вы и президента же подставляете. Взрыв же будет!», — обратился депутат к замминистра.

Он пригрозил вынести законопроект на сессию, если Минсельхоз добровольно его не отзовет. Айжигитов попросил своих коллег поддержать его.

«Мы же сами уничтожаем свое собственное государство! Мы сами унижаем свой народ. В нищету загоняем! Если мы этот законопроект пропустим, нас не чимкириками, а даже не знаю как нас назовут», — обратился он к коллегам-депутатам.

«Во-первых, это не антинародный законопроект, а народный, Во-вторых, это создаст новые рабочие места. В третьих, он даст экономический эффект. В четвертых, он расширит налоговую базу, — возразил Нурлан Шерипов.

«Вы юрист?», — спросил заместителя министра сельского хозяйства депутат. Получив утвердительный ответ, сказал: «Вот и занимайтесь юридической деятельностью. Не лезьте в сельское хозяйство».

Нурлан Шерипов ответил что он пишет законопроекты.

«Я скажу, что этот законопроект является важным и нужным для страны», — заключил замминистра.

Источник: reporter.kg