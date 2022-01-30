Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом сообщает ТАСС,

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Twitter.

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.

Согласно повестке, на съезде также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в устав и в состав политического совета партии.

Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" начал свою работу с участием руководства страны в онлайн-формате.

"Начал работу внеочередной XXI съезд партии "Нур Отан", в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Источник: vb.kg