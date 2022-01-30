Я согласовал с бывшим президентом кыргызской страны, сидящим сейчас в тюрьме.
Всплыло на свет, что бедовый Атамбаев и в тюрьме не сидит спокойно, он был причиной гибели множества казахских сородичей, подталкивал казахов к беспорядкам.
Скажем точнее, казахский политик Мухтар Аблязов заявил, что входил в договор с бывшим президентом кыргызской страны Алмазбеком Атамбаевым, обнародовал свое видео.
С его слов, давно начал готовить акции недовольства в соседней стране, оказалось, после этого должен был вылететь через Кыргызстан в Казахстан.
«Я согласовал с бывшим президентом кыргызской страны, сидящим сейчас в тюрьме. Я должен был вылететь в Кыргызстан специальным рейсом, а затем они должны были доставить меня в Алматы на вертолете.
В принципе это многолетнее дело. 4 года подряд мы разъясняли митингующим, как надо входить на площадь, занимать позиции на площадях, как вести себя с милицией и другое», — сказал Аблязов.
Когда же угомонятся эти жаждущие крови политики?
Источник: газета «Жаны ордо» №3 от 28.01.2022/стр.2
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