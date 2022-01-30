Конфликт на границе. Бакыт Торобаев обратился к депутатам Таджикистана

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев обратился к депутатам Таджикистана.

"К сожалению, на кыргызско-таджикской границе вновь раздаются автоматные очереди и взрывы минометов. Снова с обеих сторон есть раненые. На утро 28 января огонь прекращен, дорога Баткен - Исфана открыта. Но остаются эвакуированными более тысячи баткенцев, которые ночью бросили свои дома и бежали с детьми на руках.

Кыргызстан еще не оправился от горечи потери 34 наших граждан в ходе военной агрессии в апреле прошлого года. Среди них были дети. Разрушенную инфраструктуру нашей стране еще предстоит восстановить полностью. Тогда путем переговоров мы сумели найти мирное решение.

Сегодня, несмотря на все подписанные договоренности и заверения в стремлении к миру, мы снова видим, как легко рушится многовековая дружба кыргызского и таджикского народов", - написал Торобаев на своей странице в социальной сети.

Я обращаюсь к коллегам-депутатам из Таджикистана. Мы с вами представляем самую народную ветвь власти – парламентскую. Мы были избраны своими народами, чтобы служить их интересам. А в интересах кыргызского и таджикского народов - мирное небо над головами и взаимное процветание. И мы с вами должны приложить к этому максимум усилий, взяв на свой парламентский контроль ситуацию на границе, между странами есть межпарламентская группа дружбы, и мы должны усилить работу и найти пути решения всех проблем для обеспечения приграничной безопасности.

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27 января в 18:30 ситуация на границе в Баткенской области вновь обострилась.

Пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области.

Погранслужба КР перешла на усиленный режим несения службы.

По предварительной информации, таджикские военные использовали минометы и гранатометы.

Поздно ночью КР и РТ договорились о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и совместном патрулировании приграничных районов.

Минздрав КР сообщает об 11 пострадавших.

На утро 28 января погранслужба КР заявляет о спокойной обстановке на границе.

Источник: Kaktus.media